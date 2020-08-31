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МИД Германии пригласил белорусского посла из-за задержаний журналистов
31.08.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко приглашен в МИД ФРГ для беседы по поводу задержаний и лишения аккредитаций немецких журналистов, сообщили в понедельник в ведомстве.
"Как вы, возможно, знаете, в пятницу и субботу целый ряд журналистов в Беларуси беспричинно задержали и лишили аккредитации. Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашен сегодня на разговор в МИД ФРГ", - заявил официальный представитель ведомства Кристофер Бургер.
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Он также рассказал, что Германия приняла решение выйти из немецко-белорусской стратегической консультативной группы.
"Цель этой группы - активизация двусторонних отношений в областях политики, экономики, культуры и гражданского общества - в свете текущей ситуации недостижима", - рассказал Бургер.
В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин поддерживает стремление белорусов к миру и политическим преобразованиям, подчеркнув необходимость диалога между сторонами.
"Необходим открытый диалог между государственным руководством, представителями оппозиции и всем белорусским обществом, чтобы мирно разрешить этот кризис", - подчеркнул Зайберт.
В минувший четверг в центре Минска четверг милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются
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Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что Берлин приостановил свое участие в консультативной группе с Беларусью.
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