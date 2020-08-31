ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МИД Германии пригласил белорусского посла из-за задержаний журналистов

31.08.2020 15:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Посол Беларуси в Германии Денис Сидоренко приглашен в МИД ФРГ для беседы по поводу задержаний и лишения аккредитаций немецких журналистов, сообщили в понедельник в ведомстве.

"Как вы, возможно, знаете, в пятницу и субботу целый ряд журналистов в Беларуси беспричинно задержали и лишили аккредитации. Я могу сообщить, что в этой связи посол Белоруссии был срочно приглашен сегодня на разговор в МИД ФРГ", - заявил официальный представитель ведомства Кристофер Бургер.

© Photo : VSAT
Страны Балтии запретили въезд Александру Лукашенко

Он также рассказал, что Германия приняла решение выйти из немецко-белорусской стратегической консультативной группы.

"Цель этой группы - активизация двусторонних отношений в областях политики, экономики, культуры и гражданского общества - в свете текущей ситуации недостижима", - рассказал Бургер.

В свою очередь официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт сообщил, что Берлин поддерживает стремление белорусов к миру и политическим преобразованиям, подчеркнув необходимость диалога между сторонами.

"Необходим открытый диалог между государственным руководством, представителями оппозиции и всем белорусским обществом, чтобы мирно разрешить этот кризис", - подчеркнул Зайберт.

В минувший четверг в центре Минска четверг милиция задержала группу журналистов, которые собирались освещать очередную несанкционированную акцию сторонников оппозиции. Как пояснили в МВД, журналистов задержали "для проверки документов, подтверждающих законность их профессиональной деятельности".  Двумя днями позднее стало известно, что в Беларуси лишены аккредитации 18 журналистов зарубежных СМИ, в частности немецких - Deutsche Welle и ARD. Действия белорусских властей осудили дипломаты как Евросоюза, так и США.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов. Первые акции были жестко подавлены с применением спецсредств, после чего к требованиям новых честных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношение граждан.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее немецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что Берлин приостановил свое участие в консультативной группе с Беларусью.
 
Новости дня
Новости политики
 
Песков: Ситуация в Беларуси находится под контролем, нет смысла говорить о возможности использования силовиков из России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

30.08.2020
Mir24.TV Belarus
31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика