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МИД Беларуси пообещал ответить странам Балтии на введение санкций
31.08.2020 18:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Беларусь будет вынуждена принять в отношении стран Балтии ответные меры после введения ими санкций, заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.
В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония
"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше", – сказал Глаз.
Он также уточнил, что история Беларуси подтверждает: какие-либо попытки санкционного воздействия на республику приводят только к обратному эффекту.
"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", – сказал представитель МИД.
Глаз сообщил, что белорусская сторона будет терпеливо ждать, когда у руководства соседних стран здравый смысл возобладает. Он также заявил, что этот момент наступит быстрее, чем может показаться.
После
Ряд стран
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В ведомстве заявили, что попытки санскционного воздействия на республику неэффективны и приводят к обратному результату.
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