МИД Беларуси пообещал ответить странам Балтии на введение санкций

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Беларусь будет вынуждена принять в отношении стран Балтии ответные меры после введения ими санкций, заявил в понедельник пресс-секретарь Министерства иностранных дел республики Анатолий Глаз.

В понедельник стало известно, что Литва, Латвия и Эстония вводят запрет на въезд на свою территорию 30 белорусских граждан, среди которых президент Александр Лукашенко, а также ряд высокопоставленных чиновников из различных ведомств.

"Мы внимательно ознакомились с заявлениями литовской, латвийской и эстонской сторон. Как бы то ни было, это наши соседние страны, поэтому их мнение имеет для нас значение. Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше", – сказал Глаз.

Он также уточнил, что история Беларуси подтверждает: какие-либо попытки санкционного воздействия на республику приводят только к обратному эффекту.

"Мы заявляли ранее, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов. И это будет сделано", – сказал представитель МИД.

Глаз сообщил, что белорусская сторона будет терпеливо ждать, когда у руководства соседних стран здравый смысл возобладает. Он также заявил, что этот момент наступит быстрее, чем может показаться.

После выборов президента , на которых, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, в Беларуси начались протестные акции . Первоначально люди были не согласны с озвученным результатом, согласно которому за действующего президента проголосовало более 80% избирателей. После того, как первые акции были жестко подавлены, люди стали выходить на улицы еще и с требованием прекратить насилие.

Ряд стран объявил о непризнании итогов белорусских выборов, некоторые страны – участницы ЕС заявили о введении точечных санкций в отношении лиц, по их мнению, ответственных за фальсификацию результатов выборов и насилие в послевыборные дни. О намерение ввести санкции заявляли и органы ЕС.

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