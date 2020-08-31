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Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников
31.08.2020 17:23 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Александр Лукашенко и еще 29 официальных лиц не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Страны Балтии запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.
Об этом заявили внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы, передает
В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица:
В МИД Латвии
На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.
«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов», - говорится в пояснении МИД Латвии.
Визит Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, «снят с повестки дня», передает
Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.
МИД Эстонии
В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года.
«Эти люди играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов», - отметили в МИД Эстонии.
«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время, мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.
Он подчеркнул, что Эстония поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.
МВД Литвы
Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.
«Департамент миграции при Министерстве внутренних дел в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику, - говорится в распространенном МВД
Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, «без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти».
Некоторые из них, по словам президента страны, в последние годы посещали Литву, и не один раз. «Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз», - указал Науседа.
Почему ввели санкции
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа
Предполагалось, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему. Однако страны Балти нестали дожидаться окончательного решение ЕС и решили самостоятельно ввести санкции
Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД
Глава РФ Владимир Путин
В Беларуси уже три недели продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента. За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.
Россия признала итоги выборов, президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко - их победителем.
Ситуация в Беларуси
Тем временем в Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.
По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко
Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.
Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и
Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.
Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа заявили, что
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Александр Лукашенко и еще 29 официальных лиц не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Страны Балтии запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.
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