Страны Балтии ввели санкции против Лукашенко и еще 29 чиновников

Александр Лукашенко и еще 29 официальных лиц не смогут въехать в Литву, Латвию и Эстонию. Страны Балтии запретили въезд в связи с послевыборной ситуацией в Беларуси.

Об этом заявили внешнеполитические ведомства Латвии и Эстонии, а также МВД Литвы, передает TUT.BY .

В список лиц, которым запрещен въезд в Латвию, Литву и Эстонию, вошли следующие должностные лица:

Александр Лукашенко Виктор Лукашенко, помощник президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси, первый вице-президент Национального олимпийского комитета Беларуси Игорь Сергеенко, глава Администрации президента Беларуси Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации президента Беларуси Ольга Чуприс, заместитель главы Администрации президента Беларуси Дмитрий Крутой, заместитель главы Администрации президента Беларуси Геннадий Богдан, заместитель Управляющего делами президента Беларуси Лидия Ермошина, председатель ЦИК Беларуси Вадим Ипатов, заместитель председателя ЦИК, директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси Елена Дмухайло, секретарь ЦИК Беларуси Светлана Кацубо, член ЦИК, заведующая кафедрой социально-гуманитарных и правовых дисциплин учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени П.О.Сухого» Игорь Плышевский, член ЦИК, начальник главного управления юстиции Мингорисполкома Олег Слижевский, член ЦИК, министр юстиции Беларуси Ирина Целиковец, член ЦИК, начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Беларуси Валерий Вакульчик, председатель КГБ Иван Тертель, председатель КГК Иван Носкевич, председатель СК Александр Конюк, генпрокурор Юрий Караев, глава МВД Геннадий Казакевич, первый заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник криминальной милиции Александр Барсуков, заместитель министра внутренних дел Беларуси — начальник милиции общественной безопасности Сергей Хоменко, заместитель министра внутренних дел Беларуси Юрий Назаренко, заместитель министра внутренних дел Беларуси Роман Мельник, начальник Главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Иван Кубраков, начальник ГУВД Мингорисполкома Олег Шаблыко, заместитель начальника Департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Андрей Равков, госсекретарь Совбеза Беларуси Алексей Волков, заместитель председателя СК Сергей Аземша, заместитель председателя СК Андрей Смаль, заместитель председателя СК.

В МИД Латвии

На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновникам, включая Александра Лукашенко.

«Своими действиями они организовали и поддержали фальсификацию президентских выборов 9 августа и последующее насильственное подавление мирных протестов», - говорится в пояснении МИД Латвии.

Визит Александра Лукашенко в Ригу, планировавшийся еще в апреле, «снят с повестки дня», передает ТАСС . «Ввиду последних событий в Беларуси и того, что Латвия и другие страны ЕС не признают результаты выборов, визит невозможен и снят с повестки дня», - сказал Глава ведомства Эдгарс Ринкевичс.

Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.

МИД Эстонии

В отличие от Латвии, которая ввела бессрочный запрет, Эстония ограничила въезд лицам из санкционного списка сроком на пять лет, до 30 августа 2025 года.

«Эти люди играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных демонстрантов», - отметили в МИД Эстонии.

«Санкциями мы показываем, что очень серьезно относимся к нарушениям прав человека в Беларуси. В то же время, мы считаем важным не наказывать народ Беларуси», - сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Он подчеркнул, что Эстония поддерживает усилия белорусов по достижению демократических перемен.

МВД Литвы

Министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене в понедельник подписала распоряжение о введении санкций в отношении представителей белорусского режима за фальсификацию результатов выборов и насилие в отношении мирных участников протестов.

«Департамент миграции при Министерстве внутренних дел в понедельник внес данные об этих белорусских лицах в Национальный список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику, - говорится в распространенном МВД сообщении . - В случае получения дополнительных представлений список может быть дополнен».

Сегодня президент Литвы Гитанас Науседа, анонсируя введение санкций, рассказал, что это будет лишь начальная версия списка, «без сомнения, этот список в будущем будет дополняться новыми людьми и представителями власти».

Некоторые из них, по словам президента страны, в последние годы посещали Литву, и не один раз. «Проверили сам список и установили, что три человека из этого списка в последние пять лет посещали Литву, один из них - целых 15 раз», - указал Науседа.

Почему ввели санкции

заявили , что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников. Как заявлял глава МИД Чехии Томаш Петричек, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси». Главы МИД Евросоюза на неформальной встрече в Берлине 27 августа, что не признают белорусские выборы, и ввели санкции против более 20 высокопоставленных чиновников. Как заявлял глава МИД Чехии, «Лукашенко должен быть в списке, однако, возможно, не на первой стадии, а позднее в случае, если не будет позитивного развития событий в Беларуси».

Предполагалось, что президент Беларуси может повлиять на ситуацию в своей стране, каким-то образом изменив ее к лучшему. Однако страны Балти нестали дожидаться окончательного решение ЕС и решили самостоятельно ввести санкции

Ранее, на внеочередном совещании Совета ЕС по иностранным делам 14 августа главы МИД обсудили возможные санкции в отношении «виновных в насилии и фальсификации».

Глава РФ Владимир Путин заявил , что Росия признает выборы в Беларуси. Он напомнил, что сразу после окончания выборов поздравил Лукашенко с победой, а значит, Россия сразу и признала легитимность этих выборов.

В Беларуси уже три недели продолжаются многотысячные протесты против официальных итогов выборов президента. За время протестов были задержаны более 7 тысяч человек, некоторые из них жестоко избиты, три человека погибли. Страны Запада не признали официальные результаты, выразили возмущение происходящим и призвали власти к диалогу с оппозицией.

Россия признала итоги выборов, президент Владимир Путин назвал президентские выборы в Беларуси легитимными, а Александра Лукашенко - их победителем.

Ситуация в Беларуси

Тем временем в Беларуси продолжается противостояние людей к действующей власти, большой процент жителей страны считают, что выборы президента были несправедливыми.

По данным ЦИК, на выборах 9 августа Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов избирателей, его оппонент Светлана Тихановская – 10,1%. Многие избиратели не согласны с такими результатами. Сразу после закрытия избирательных участков начались акции протеста. Ряд предприятий заявили о забастовке, рабочие выдвигают политические требования об отставке Лукашенко.

Разгоны демонстрантов двое суток после выборов сопровождались особой жестокостью со стороны правоохранителей. За первую неделю в Беларуси были задержаны порядка 7 тысяч человек. При этом далеко не все принимали участие в протестах, значительное количество арестованных попало за решетку случайно.

Вышедшие из СИЗО рассказывают о нечеловеческих условиях, в которых они находились, о пытках и издевательствах. Факты пыток выкладывают в интернет известные и уважаемые СМИ , которые ранее «не грешили» дезинформацией. Не верить этим фактам нет никаких оснований.

Известные люди Беларуси уходят с мест работы, поддерживают бастующих и требуют наказания для виновных в насилии.