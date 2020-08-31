Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе", соответствующее сообщение появилось на официальной странице Бабарико в Twitter.

"Друзья, я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", – сказала она.

По словам Колесниковой, вместе белорусы собрали около полумиллиона подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты Беларуси, а также боролись и продолжают бороться за свободу.

"Сегодня мы формируем новое сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать", – заявила политик.

Она также отметила, что сейчас Беларусь находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и ее команда знает, как из него выйти.

"Сотни и тысячи белорусов – талантливых профессионалов – готовы брать на себя ответственность и строить новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию, мы объединимся и будем еще сильнее", – заключила она.

Как сообщал Sputnik, ранее в понедельник Координационный совет заявил, что сформирует общественное движение , чтобы иметь юридическую основу для диалога с нынешними властями Беларуси.

Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти . Генпрокуратура в связи с этим возбудила уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.