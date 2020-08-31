ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Колесникова объявила о создании политической партии "Вместе"

01.09.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе", соответствующее сообщение появилось на официальной странице Бабарико в Twitter.

© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
Латушко: Координационный совет создаст общественное движение

"Друзья, я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", – сказала она.

По словам Колесниковой, вместе белорусы собрали около полумиллиона подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты Беларуси, а также боролись и продолжают бороться за свободу.

"Сегодня мы формируем новое сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать", – заявила политик.

Она также отметила, что сейчас Беларусь находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и ее команда знает, как из него выйти.

"Сотни и тысячи белорусов – талантливых профессионалов – готовы брать на себя ответственность и строить новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию, мы объединимся и будем еще сильнее", – заключила она.

Как сообщал Sputnik, ранее в понедельник Координационный совет заявил, что сформирует общественное движение, чтобы иметь юридическую основу для диалога с нынешними властями Беларуси.

Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, объявили о создании Координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура в связи с этим возбудила уголовное дело за призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ранее Координационный совет заявил, что сформирует общественное движение, чтобы иметь юридическую основу для диалога с нынешними властями Беларуси.
 
Новости дня
Новости политики
 
Латушко: Координационный совет создаст общественное движение
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика