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Колесникова объявила о создании политической партии "Вместе"
01.09.2020 09:01 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 31 авг – Sputnik. Член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе", соответствующее сообщение появилось на официальной
© REUTERS / VASILY FEDOSENKO
"Друзья, я, Мария Колесникова, и члены штаба Виктора Бабарико сегодня объявляем о создании политической партии "Вместе". За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет", – сказала она.
По словам Колесниковой, вместе белорусы собрали около полумиллиона подписей за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты Беларуси, а также боролись и продолжают бороться за свободу.
"Сегодня мы формируем новое сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать", – заявила политик.
Она также отметила, что сейчас Беларусь находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и ее команда знает, как из него выйти.
"Сотни и тысячи белорусов – талантливых профессионалов – готовы брать на себя ответственность и строить новую Беларусь. В ближайшее время будут поданы документы на регистрацию, мы объединимся и будем еще сильнее", – заключила она.
Как сообщал Sputnik, ранее в понедельник Координационный совет заявил, что сформирует
Напомним, представители оппозиции Беларуси, не согласные с итогами выборов президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко, объявили о создании Координационного совета по
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Ранее Координационный совет заявил, что сформирует общественное движение, чтобы иметь юридическую основу для диалога с нынешними властями Беларуси.
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