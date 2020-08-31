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Штаб Виктора Бабарико объявил о создании политической партии "Вместе"

01.09.2020 10:15 — Новости Политики | БелаПАН  
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Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Штаб претендента на пост президента Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарико 31 августа объявил о создании политической партии "Вместе". Об этом говорится в видеообращении, распространенном телеграм-каналом Бабарико.

Оно начинается обращением Виктора Бабарико, которое, очевидно, было записано заранее, так как с 18 июня бывший глава "Белгазпромбанка", заявивший о своих президентских амбициях, находится под стражей по обвинению в экономических преступлениях. 

"Мы понимаем, что пришло время объявить о продолжении нашей борьбы, но уже с наличием какой-то организационной формы, в которую мы могли бы объединить всех сторонников. Мы до конца не знаем, будет ли это партия или общественное движение, и сейчас прорабатываются варианты, что это будет", — говорит Виктор Бабарико.

Среди целей и задач, которые ставятся перед этим движением, он называет "проведение конституционной реформы". "Как мы и говорили всегда, конституционная реформа — это самая главная задача на сегодняшний день, и поэтому мы обязаны завершить этот процесс", — отметил Бабарико.

По его мнению, объединение в партию "намного лучше позволит это сделать, потому что у нее появятся источники финансирования, и самое главное — она приобретет системный взгляд и возможность работать постоянно".

"Вторая история — это то, что несмотря на то, что мы не смогли победить на выборах, мы должны работать по усовершенствованию и улучшению нашей экономики, и самое главное — давать возможность людям проявлять свою гражданскую инициативу", — добавил Бабарико.

"Мы обеспечим максимальную эффективность как в первом вопросе, а именно — конституционной реформе, так и постоянную работу по совершенствованию жизни в нашей Беларуси", — сказал он.

Во второй части видеообращения координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова объявляет о создании политической партии "Вместе".

"За последние три месяца мы все вместе сделали больше, чем за последние 26 лет, — сказала Колесникова. — Вместе мы собрали почти полмиллиона подписей (имеются в виду подписи, собранные за выдвижение Бабарико кандидатом в президенты Беларуси. — БелаПАН.). Вместе мы защищали наши голоса и вместе мы боролись и продолжаем бороться за свободу и за наше будущее".

"Сегодня мы формируем новое, сознательное и ответственное белорусское общество. Перед нами появляются новые вызовы и запросы, и на них необходимо реагировать. Страна находится в политическом и социально-экономическом кризисе, и мы вместе знаем, как из этого кризиса выйти", — отметила она.

Мария Колесникова сообщила, что документы на регистрацию партии "Вместе" будут поданы в ближайшее время.


БелаПАН.  

 
Теги: Минск
 
 
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Минск, 31 августа. Штаб претендента на пост президента Беларуси, политзаключенного Виктора Бабарико 31 августа объявил о создании политической партии "Вместе". Об...
 
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