Латушко: Координационный совет создаст общественное движение

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 31 авг – Sputnik. Координационный совет планирует создать общественную организацию, соответствующую законодательству Беларуси, заявил в понедельник член президиума КС Павел Латушко.

"В связи с тем, что власть категорически отказывается вести какой-либо диалог с представителями КС, его члены считают возможным создание общественного движения на базе КС", – сказал он.

По словам политика, это будет юридически зарегистрированное объединение, которое сможет стать "субъектом для переговоров с властью".

"Нам постоянно говорят: вы нелегитимны, вы не представляете никого, вы представляете толпу. Поэтому мы должны думать о создании общественного движения, соответствующим образом юридически зарегистрированного, в которое могли бы войти представители различных слоев общества и социальных групп. Чтобы продемонстрировать власти, что есть субъект для переговоров", – считает Латушко.

При этом он полагает, что белорусские власти будут всячески препятствовать формированию данного объединения.

"Мы отдаем себе отчет, что власть сделает все, чтобы эта общественная организация не была зарегистрирована. Но это опять будет отказ от диалога и очередной шаг для углубления кризиса", – уверен Латушко.

Тихановская не входит в КС

Несмотря на увеличившееся давление на членов КС, постоянные задержания и аресты, представители совета уверены, что избранная им стратегия верна.

"Очевидно, что та стратегия, которую мы выбрали, и которой мы следуем несколько месяцев, успешна. Никакой связи с властью не было, но обсуждение референдума и конституции и даже возможность диалога, пусть и не с Колесниковой, это уже те шаги, которые они (власть – Sputnik) делают только лишь под давлением", – считает член президиума КС Мария Колесникова.

По информации КС, сейчас в высшем органе КС – президиуме – менее 70 человек, так как некоторые вынуждены были покинуть Беларусь из-за оказываемого давления. В расширенный состав уже приняты более четырех тысяч граждан. Еще более 10 тысяч заявок для вступления в КС обрабатываются.

При этом, как сообщил член президиума КС Максим Знак, экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская не является членом КС.

Реакция России есть, поддержки – нет

Говоря об отношениях с российским руководством, Латушко рассказал, как КС пытался наладить контакт с посольством РФ в Беларуси.

"Никаких контактов с представителями России не было. Мы пытались наладить контакты с посольством РФ в Беларуси и не только. Но, согласно заявлениям Кремля, сегодня мы находимся в статус-кво того, что было сделано в заявлениях президента РФ", – отметил Латушко.

Он уверен, что позиция России, занятая в настоящее время в отношении гражданского общества Беларуси, ошибочна.

"Если смотреть на среднесрочную и далекую перспективы, то это не соответствует интересам РФ. Многие белорусы ждали реакции российских властей и надеялись на поддержку общественного движения. Оказалось, что реакция есть, но поддержки нет. С точки зрения перспектив, я думаю, российские аналитики сделали ошибочные выводы", – считает Латушко.

Он обозначил три системные проблемы в Беларуси на сегодня: внутриполитический коллапс, внешнеполитический фактор, при котором республика оказалась закрытой для договоренностей с большинством стран мира, и серьезный экономический кризис.

При этом Латушко допускает, что Россия может помочь Беларуси избежать экономического кризиса, однако системные проблемы это не решит.

"Для того чтобы избежать дефолта экономики Беларуси, наверное, Россия может оказать содействие... То есть в целом страна может избежать серьезного экономического потрясения при поддержке РФ, кредитных ресурсов очередных, которые будут увеличивать наши долги. Но это не решит проблему каждого конкретного белоруса", – считает Латушко.