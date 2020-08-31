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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В адрес Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные послания Президент Беларуси сегодня принимает поздравления. В адрес Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные послания и телефонные звонки. ...

Президент Беларуси сегодня принимает поздравления. В адрес Александра Лукашенко по случаю дня рождения поступают многочисленные послания и телефонные звонки.Среди зарубежных коллег, поздравивших лично в телефонной беседе, - президент России Владимир Путин, руководитель Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Пользуясь случаем, лидеры стран также предметно обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества как на двустороннем треке, так и в формате интеграционных структур. Обсудили и актуальные вопросы.Поздравительное послание поступило от Председателя КНР Си Цзиньпина, который отметил, что в настоящее время китайско-белорусские отношения находятся в наилучшем периоде развития в истории.Александра Лукашенко с днем рождения также поздравили лидеры Узбекистана, Азербайджана, Египта, а также главы Венесуэлы и Туркменистана. Свои поздравления адресовали первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, российский премьер-министр Михаил Мишустин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, а также иные высокие государственные деятели и руководители регионов Российской Федерации, председатели интеграционных структур.Теплые поздравления в личном разговоре по телефону белорусскому лидеру адресовали спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов, а также глава Чечни Рамзан Кадыров. К многочисленным поздравлениям присоединились представители культуры и искусства, известные спортсмены и общественные деятели Беларуси и России.Команда Белтелерадиокомпании также присоединяется к добрым словам в адрес Александра Лукашенко и с пожеланиями мужества и стойкости поздравляет главу государства с днем рождения.