Источник материала: БелаПАН

Минск, 31 августа. Александр Лукашенко указом от 31 августа № 327 освободил от должности посла Беларуси в Испании, постоянного представителя страны при Всемирной туристской организации Павла Пустового. Он также лишен дипломатического ранга чрезвычайного и полномочного посланника первого класса с формулировкой за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей", сообщила пресс-служба Лукашенко.

56-летний Пустовой возглавлял посольство в Испании с февраля 2019 года. До этого в течение девяти лет занимал различные должности в МИД. Имеет 20-летний дипломатический стаж, работал в дипмиссиях Беларуси на Кубе и в Канаде.

18 августа Пустовой выступил с заявлением, которое было размещено на официальной странице посольства в соцсети Facebook. В нем дипломат призвал белорусские власти провести пересчет голосов на президентских выборах 9 августа. "Хочу отметить, что такая ситуация неприемлема в европейском государстве XXI века", — отметил дипломат.

Ранее после публичной поддержки протестующих был освобожден от должности посла в Словакии Игорь Лещеня. Дипломат сам подал в отставку.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко освободил от должности и разжаловал посла в Испании за "ненадлежащее исполнение должностных обязанностей" Минск, 31 августа. Александр Лукашенко указом от 31 августа № 327 освободил от должности посла Беларуси в Испании, постоянного представителя страны при Всемирной...

Алексей Александров, БелаПАН.