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Уволен еще один белорусский посол, призывавший пересчитать голоса и осудивший насилие
01.09.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Посла Беларуси в Испании Павла Пустового уволили и лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
Информацию об этом
Павел Пустовой 17 августа
Он призывал разрешить ситуацию мирным путем и предложил свои варианты.
«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:
— избивал мирных демонстрантов;
— провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой;
— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;
— совершал автомобильные наезды на представителей милиции;
— угрожал близким и родным непосредственных участников событий», - написал он.
Павел Пустовой – третий белорусский дипломат, лишенный должности за свои убеждения. Первым белорусским чиновником, осудившим насилие в Беларуси, стал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал протесты и 16 августа опубликовал пост в соцсети и 18 августа
В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило, сообщает
Еще два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.
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Посла Беларуси в Испании Павла Пустового уволили и лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
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