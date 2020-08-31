ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Уволен еще один белорусский посол, призывавший пересчитать голоса и осудивший насилие

01.09.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Посла Беларуси в Испании Павла Пустового уволили и лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

Информацию об этом разместило госагентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу президента.

Павел Пустовой 17 августа опубликовал обращение к соотечественникам, в котором, помимо прочего, заявил о том, что сложившаяся в Беларуси ситуация «неприемлема в европейском государстве XXI века».

Он призывал разрешить ситуацию мирным путем и предложил свои варианты.

«Во-первых, провести пересчет результатов голосования. Во-вторых, провести открытые судебные заседания в отношении тех, кто:

— избивал мирных демонстрантов;

— провоцировал к жестокости силовиков, первыми нападая с камнями и арматурой;

— задерживал без оснований и издевался над задержанными гражданами;

— совершал автомобильные наезды на представителей милиции;

— угрожал близким и родным непосредственных участников событий», - написал он.

Павел Пустовой – третий белорусский дипломат, лишенный должности за свои убеждения. Первым белорусским чиновником, осудившим насилие в Беларуси, стал посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня. Он поддержал протесты и 16 августа опубликовал пост в соцсети и 18 августа был за это уволен.

В отставку подал также начальник главного управления Европы и Северной Америки МИД Беларуси Андрей Бушило, сообщает «Еврорадио» со ссылкой на источник. В понедельник в Facebook  Бушило опубликовал репост фотографии с митинга у Стелы и словами «Это наш подвиг! Я Беларус! Горжусь!». Дипломат сообщил, что покидает свой пост по «велению совести», коллеги проводили его аплодисментами и вручили бело-красно-белый флаг.

Еще два сотрудника МИД - начальник историко-архивного отделения МИД Вячеслав Казаченок и замначальника управления Евразийской интеграции Елена Копанева - провели пикет у здания министерства. Они вышли с белыми листами в руках, чтобы выразить свою принципиальную позицию.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Посла Беларуси в Испании Павла Пустового уволили и лишили дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».
 
Новости дня
Новости политики
 
МИД Беларуси прокомментировал введение «балтийских» санкций
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

31.08.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика