МИД Беларуси прокомментировал введение «балтийских» санкций

Санкции, которые страны Балтии ввели в отношении белорусских официальных лиц, приведут к обратному эффекту.

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Он отметил, что в МИД внимательно ознакомились с заявлениями прибалтийских стран и заявляют, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры.

По словам Глаза, мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение. Но какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту, и история нашей страны это подтверждает.

«Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат»,- сказал он.

Глаз напомнил о заявлении МИД принять ответные адекватные меры в отношении «инициаторов таких шагов», и это будет сделано.

«Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», - заявил Глаз.