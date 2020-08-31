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МИД Беларуси прокомментировал введение «балтийских» санкций

01.09.2020 07:01 — Новости Политики | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Санкции, которые страны Балтии ввели в отношении белорусских официальных лиц, приведут к обратному эффекту.

Об этом заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.

Он отметил, что в МИД внимательно ознакомились с заявлениями прибалтийских стран и заявляют, что Беларусь вынуждена будет принять адекватные ответные меры.

По словам Глаза, мнение стран-соседей имеет для Беларуси значение. Но какие-либо попытки воздействовать санкциями на Беларусь приводят их инициаторов лишь к обратному эффекту, и история нашей страны это подтверждает.

«Хотя в свете последних поспешных шагов, к сожалению, все меньше и меньше. И это прискорбно констатировать. Непонятно, каким образом данный шаг Литвы, Латвии и Эстонии призван поддержать суверенитет и независимость Беларуси, о которой так много с их стороны говорилось и говорится. Но вот такое настойчивое желание наступать на одни и те же грабли и бездумно ходить по замкнутому кругу точно вызывает искреннее разочарование. Как известно, «самая большая глупость - это делать то же самое и надеяться на другой результат»,- сказал он.

Глаз напомнил о заявлении МИД принять ответные адекватные меры в отношении «инициаторов таких шагов», и это будет сделано.

«Мы будем терпеливо дожидаться момента, когда здравый смысл в головах наших партнеров возобладает. Уверены, что этот момент наступит быстрее, чем некоторым может показаться», - заявил Глаз.

Напомним, 31 августа страны Балтии ввели санкции в отношении 30 официальных белоруссих чиновников, в том числе Александра Лукашенко.

 
 
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Санкции, которые страны Балтии ввели в отношении белорусских официальных лиц, приведут к обратному эффекту.
 
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