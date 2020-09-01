Лукашенко: не переживайте, гражданской войны не будет

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Гражданской войны в Беларуси не будет, заверил жителей Барановичей президент Беларуси Александр Лукашенко. По случаю начала нового учебного года он посетил местный профессионально-технический колледж сферы обслуживания, пообщался с журналистами и местными жителями.

Президент в очередной раз отметил, что белорусам никто не даст больше, чем они могут заработать сами.

"Если мы начнем друг друга ломать через колено, знаете, что получится. Будет минимум гражданская война. Но не переживайте, этого не будет", - цитирует Лукашенко БелТА.

При этом глава государства сказал, что его беспокоит не власть - Лукашенко, по его словам, просто не хочет, чтобы альтернативные силы порезали на куски страну.

"Вот, что меня больше всего беспокоит. Не власть, как в России некоторые говорят: "Лукашенко посиневшими пальцами держится за власть". Я не хочу, чтобы порезали на куски мою страну, которую я лепил на обломках империи, и не хочу, чтобы порезали честных, порядочных людей, которые работали на это. Это будет не люстрация, как некоторые говорят. Это будет резня. И то, что произошло в Украине, будет цветочками", - сказал глава государства.

Ответ на санкции

Беларусь отреагирует на санкции со стороны стран Европы и примет соответствующие экономические решения, заявил Лукашенко.

Накануне правительства стран Балтии приняли решение запретить въезд в Литву, Латвию и Эстонию 30 гражданам Беларуси, причастным, по мнению Вильнюса, Риги и Таллинна, в фальсификации результатов выборов и насилии по отношению к участникам протестов.

В свою очередь белорусский МИД заявил о намерении принять "адекватные ответные меры в отношении инициаторов таких шагов".

По мнению Лукашенко, ведущие европейские страны воздержались от введения санкций из-за опасения, что Беларусь может закрыть границы под Брестом и Гродно, и, к примеру, немецкие грузы не смогут так легко попасть на Восток. Поэтому, полагает он, странам Балтии была дана команда выступить против Беларуси.

"Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю", - сказал Лукашенко.

Он также рассказал, что официальный Минск ответит на санкции экономически - в частности, переориентирует грузопотоки, которые до сих пор шли через балтийские порты.

"Говорят, это дороже будет для Беларуси. Конечно, нам немножко будет невыгодно. Но мы же договориться можем с россиянами по тарифам, и они от объемов перевалки наших грузов все равно получат выгоду", - считает Лукашенко.

Об отношениях с Россией и многовекторности

Президент Беларуси высказался за продолжение тесного сотрудничества с Россией. По его словам, Москва и Минск продолжат тесное сотрудничество, как это происходило ранее. Хотя в последнее время и звучало мнение, что отношения между странами стали прохладнее.

"В Послании до выборов я сказал: вы нас сегодня называете партнерами. Не братьями стали, а партнерами. А зря! Это услышали и в Кремле, и везде. Мы сегодня братья. Но зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе, чтобы мы снова стали братьями? Это урок. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом (России - Sputnik) уже сделали эти выводы", - сказал Лукашенко.

Глава государства добавил, что намерен сохранить общее с Россией Отечество.

"И чтобы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Наше общее Отечество, где живут два народа от одного корня. Это Отечество от Бреста до Владивостока", - подчеркнул Лукашенко.

При этом Лукашенко по-прежнему намерен проводить многовекторую внешнюю политику.

"Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику", - сказал он в Барановичах.

О реальном и виртуальном

Общаясь в колледже с учащимися и педагогами президент говорил о необходимости обратить особое внимание на правовое воспитание молодежи.

"То, что нам в ближайшем будущем нужно обратить особое внимание на воспитательную роль образования, - это урок, который мы сегодня однозначно усвоили", - сказал он.

При этом очень важно, по его мнению, сделать акцент на правовом воспитании молодых людей. Лукашенко считает, что они должны знать закон, уметь анализировать, собирать факты, сравнивать и видеть то, что стоит за популистскими лозунгами, уметь видеть разницу между реальным и виртуальным.

"Не все в жизни так видится, как мы в виртуальном мире это проживаем. Открыли айфоны, телефоны и все время в них смотрим. Создается иллюзия какой-то иной жизни. Вот часть наших людей попала в этот иллюзорный мир", - полагает Лукашенко.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с итогами выборов.

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