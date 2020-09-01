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Тихановская раскритиковала заявление штаба Бабарико о создании партии

01.09.2020 13:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Бывший кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская считает создание партии штаба Бабарико попыткой взять верховенство в Координационной совете (КС), об этом сообщается в ее официальном телеграмм-канале.

Накануне член Координационного совета Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе".

YouTube / Sputnik Беларусь
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В ответ на это Тихановская напомнила, что КС был создан именно по ее инициативе, и что в нем нет какой-либо доминирующей силы.

"В Координационный совет вошли авторитетные люди разных профессий, разных политических взглядов. В нем нет и не должно быть доминирования какой-либо политической партии. Членов Координационного совета объединяет главная цель – необходимость вернуть власть народу", - написала она.

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В целом Тихановская позитивно оценила инициативу штаба создать свою партию, но с рядом высказываний экс-банкира представительница оппозиции не согласилась (видео было записано заранее, еще до задержания Бабарико - Sputnik).

В первую очередь экс-кандидат оказалась категорически не согласна с утверждением Бабарико, что на выборах оппозиция не смогла победить. По ее мнению, она победили, но победу пытаются украсть.

© AFP 2020 / BELTA / NIKOLAY PETROV
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"Во-вторых, я не согласна, что первая задача, которая стоит перед нами - это конституционная реформа. Такая постановка цели не отвечает требованием белорусского народа, и выглядит двусмысленной, так как сегодня Лукашенко пытается оттянуть свой уход, ведя речь о непонятной Конституционной реформе в неопределенные сроки", - уточнила Тихановская.

По ее мнению, намерение подать документы на регистрацию партии означает готовность подменить тему смены власти готовностью просить у власти санкции на создание партии.

В конце своего заявление Тихановская призвала сохранять единство оппозиционных сил.

 
Теги: Минск
 
 
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Экс-кандидат в президенты расценивает заявление экс-банкира как желание отдельной политической партии захватить лидерство в Координационном совете и готовность...
 
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