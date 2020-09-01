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Мезенцев: Беларусь сама будет определять свой путь развития
01.09.2020 12:59 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 1 сен - Sputnik. Беларусь сама определит свой путь развития, заявил журналистам во вторник в Минске Чрезвычайный и полномочный посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.
"Позиция Российской стороны была обозначена четко в последнее время. Разрешение тех сложных вопросов, которые предъявлены белорусскому обществу, является делом сугубо Беларуси, народ республики сам определит свой путь развития", - сказал Мезенцев.
© Sputnik / Сергей Гунеев
Дипломат подчеркнул, что позиция российской стороны в данном случае – это поддержка потенциала Союзного государства.
"Позиция России - это поддержка огромного потенциала двусторонних отношений. На мой взгляд, возвращение к интеграционной повестке Союзного государства - успешные шаги по раскрытию потенциала союзного договора. И, конечно, ответы на запросы тех людей, которые хотят учиться в России, кто хочет работать в России, а также поддержка тех россиян, которые хотят себя видеть в Беларуси", - сказал российский посол.
Отвечая на вопрос журналистов о том, что в российское посольство было направлен запрос о встрече с дипломатами от представителей белорусской оппозиции, Мезенцев уточнил: "сотрудники посольства России не планируют встреч с так называемой оппозицией".
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Дипломат отметил, что позиция российской стороны была обозначена – это поддержка потенциала двухсторонних отношений.
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