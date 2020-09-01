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Лавров высказался о конституционной реформе в Беларуси

01.09.2020 11:51 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 1 сен – Sputnik. Заявления западных лидеров по ситуации в Беларуси - неэтичны, они показывают отсутствие у них навыков дипломатии, считает глава МИД России Сергей Лавров.

"Посмотрите, какие заявления делают про ту же ситуацию в Беларуси генеральный секретарь НАТО, представители Евросоюза, западные лидеры, которые оказались во главе Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Какие нравоучения, произносимые тоном, которые не допускают даже сомнения в том, что это должно быть воспринято всеми как руководство к действию", - сказал министр в ходе выступления перед студентами МГИМО.

© Sputnik / Виктор Толочко
МИД Беларуси пообещал ответить странам Балтии на введение санкций

По мнению Лаврова, "это неэтично по большому счету уже не только с дипломатической, но и с человеческой точки зрения".

Литва в своем поведении по ситуации вокруг Беларуси перешла все грани приличия, отметил министр.

"У нас есть основания полагать, что они с госпожой Светланой Тихановской работают совсем не демократическими методами и методами, в которых не сильно проявляется уважение к суверенитету Республики Беларусь", - добавил глава российского МИД.

Ранее глава МВД Литвы Рита Тамашунене подписала приказ, запрещающий въезд в страну 30 гражданам Беларуси, включая президента страны Александра Лукашенко. МИД Латвии и Эстонии заявили об аналогичных санкциях.

Конституционная реформа

Лавров отметил, что представители гражданского общества Беларуси должны быть привлечены к работе над конституционной реформой в республике.

Ранее в ходе интервью в эфире телеканала "Россия 1" президент России Владимир Путин рассказал, что белорусский лидер Александр Лукашенко готов рассмотреть конституционную реформу, возможность парламентских и президентских выборов по новой конституции.

"Президент Беларуси предложил конституционную реформу. По нашей общей оценке, это и есть та форма, в которой вполне можно организовать диалог с гражданским обществом и которая должна позволить обсудить все те вопросы, которые волнуют ту или иную часть белорусских граждан", - сказал Лавров, выступая в МГИМО.

"Я бы считал правильным, чтобы к этой работе были приглашены представители гражданского общества. И думаю, что они сами все-таки проявят к этому интерес, если им хочется выйти из этого кризиса в качестве окрепшей страны, а не разжигать какие-то противоречия", - отметил глава МИД РФ.

Посреднические услуги

В России придерживаются мнения, что необходимости в посреднических услугах других стран для преодоления нынешней ситуации в Беларуси нет, заявил министр иностранных дел РФ.

© Sputnik
Помощник Лукашенко вышел к участникам акции протеста в Минске

"Мы хотим, чтобы белорусам самим была предоставлена возможность решить свои проблемы без какого-либо вмешательства извне. Мы видим искушение многих западных государств - как соседней Украины, так и стран, которые находятся далеко за океаном, я имею ввиду США и Канаду - навязать некие подходы в преодолении нынешней ситуации в Республике Беларусь.

На эти подходы реагирует президент Беларуси. Мы считаем, что необходимости в каких-либо навязчивых посреднических услугах нет", - сказал Лавров в ходе своего выступления.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. По официальным данным, озвученным ЦИК, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко – за него проголосовали более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако многие не согласились с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с итогами выборов.

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Теги: Минск
 
 
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По мнению Лаврова, к работе над конституционной реформой в Беларуси правильным было бы пригласить представителей гражданского общества.
 
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