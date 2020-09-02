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Белорусы Крыма считают безрассудным мнение Тихановской о статусе полуострова

02.09.2020 10:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Светлана Тихановская, рассуждая о статусе полуострова, "не понимает о чем говорит, и что происходило в Крыму на самом деле", высказался в ответ на ее слова глава автономии "Белорусы Крыма" Роман Чегринец. 

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Ранее Тихановская в интервью литовскому порталу LRT заявила, что "воссоединение Крыма с Россией противоречит международным законам, юридически полуостров принадлежит Украине, фактически он российский".

"Подобные безрассудные мысли и высказывания никак не политика даже районного масштаба, не говоря уже о республиканском. Она абсолютно точно повторяет тезисы украинской и западной пропаганды, которые, естественно, не связаны со здравым смыслом", ― сказал Чегринец, его слова цитирует РИА Новости.

Крым вошел в состав Российской Федерации после референдума в марте 2014 года, проведенного после госпереворота на Украине. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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Теги: Минск
 
 
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