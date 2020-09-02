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Макей рассказал главе МИД Канады, кто вмешивается в ситуацию в Беларуси
02.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Факты внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси привел глава МИД страны в разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем.
Темой телефонного разговора была поствыборная ситуация в Беларуси, разговор состоялся по инициативе канадской стороны, рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.
© Sputnik / Антон Денисов
"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", ― говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице ведомства в Facebook.
В среду состоится визит Макея в Москву, в ходе которого
Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако часть граждан страны
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Телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем состоялся по инициативе канадской стороны.
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