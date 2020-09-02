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Макей рассказал главе МИД Канады, кто вмешивается в ситуацию в Беларуси

02.09.2020 09:53 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен ― Sputnik. Факты внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси привел глава МИД страны в разговоре с канадским коллегой Франсуа-Филиппом Шампанем. 

Темой телефонного разговора была поствыборная ситуация в Беларуси, разговор состоялся по инициативе канадской стороны, рассказали в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

© Sputnik / Антон Денисов
Впервые после выборов: Лавров и Макей сегодня встретятся в Москве

"Собеседники обсудили поствыборную ситуацию в Беларуси. Владимир Макей проинформировал о ряде конкретных фактов внешнего вмешательства во внутренние дела Беларуси и призвал канадскую сторону объективно оценивать ситуацию, основываться на различных источниках информации", ― говорится в сообщении пресс-службы, опубликованном на странице ведомства в Facebook.

В среду состоится визит Макея в Москву, в ходе которого запланированы переговоры с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ранее главы белорусского и российского МИД в телефонном разговоре также обсудили ситуацию в Беларуси после выборов и реакцию Запада. Лавров тогда решительно осудил попытки внешнего вмешательства во внутренние дела белорусского государства и выразил твердую поддержку укрепления суверенитета и независимости Республики Беларусь.

Выборы президента Беларуси состоялись 9 августа. Согласно данным ЦИК, на них победил Лукашенко, за него проголосовало более 80% избирателей, пришедших на участки. Однако часть граждан страны не согласилась с результатами выборов, посчитав, что они были сфальсифицированы. С того момента в белорусской столице и ряде регионов продолжаются несанкционированные акции протеста несогласных с результатами выборов. Первые акции были жестко подавлены с применением спецсредств, после чего к требованиям новых четных выборов добавилось требование прекратить насилие в отношение граждан.

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Теги: Минск
 
 
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Телефонный разговор с министром иностранных дел Канады Франсуа-Филиппом Шампанем состоялся по инициативе канадской стороны.
 
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