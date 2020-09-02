Чего хотят беларусы: эксперт о позитивной программе беларусской революции

Симпатизирующие беларусской революции иностранцы часто задают вопрос: ну свергнете вы Лукашенко, а что дальше? Зачем вы делаете вашу революцию? Какова позитивная программа? Политолог и медиаэксперт Иван Сухий представил свою позитивную программу беларусской революции и поделился ею с редакцией БДГ.

Беларусь может и должна стать “новой Финляндией”

Мы хотим за время активной жизни одного поколения (20-30 лет) превратить Беларусь в страну с высоким по европейским меркам уровнем и качеством жизни. Выше, чем в восточной и южной частях Евросоюза. При этом вступать в Евросоюз нам подобно, например, Норвегии или Швейцарии совсем не обязательно. Достаточно иметь такие же как у них соглашения с ЕС. И одновременно с Евразийским союзом.

Утопия? Не скажите. Беларусь имеет все основания построить за пару десятилетий нишевую экономику, конкурентоспособную на мировых рынках. Нишевая экономика в своей основе состоит из “скрытых чемпионов” - компаний, нашедших в международном разделении труда такие ниши (часто узкие), в которых даже небольшому предприятию под силу завоевать значительную долю мирового рынка, если оно применяет и развивает самые передовые технологии и эффективно управляется.

Вы скажете, что экономика Беларуси сегодня бесконечно далека от такого идеала? Вы просто недостаточно знаете Беларусь. На самом деле она уже “одной ногой” там - в нишевой экономике скандинавского, швейцарского или австрийского типа. Кроме широко известного IT-сектора, успешно работают десятки компаний в сфере точного приборостроения/ электроники, ряд которых являются мировыми лидерами в своих нишах. Доля этих двух секторов в экономике страны пока не велика, но значение их успеха трудно переоценить. Беларусы - хорошо образованная, трудолюбивая и крайне (само)организованная нация. Им под силу создать основанную на “нишевых чемпионах” основу экономики страны, которая будет несущей конструкцией для всех остальных секторов, государства и общества в целом.

Конкурентоспособная нишевая основа экономики будет создавать достаточно стоимости и внутреннего спроса для процветающих сектора услуг, органического сельского хозяйства и других видов “внутренней занятости”. Налоговые и социальные отчисления при этом позволят держать на высоком уровне пособия и пенсии для экономически незащищенных групп населения, субсидировать общественно значимые некоммерческие виды деятельности, финансировать за счет налогов эффективное компактное государство.

Нишевая экономика в Беларуси: какая интеграция нам нужна

В число нишевых “скрытых чемпионов” без сомнения войдут лучшие из существующих сегодня крупных по беларусским меркам промышленных предприятий (БелАз, МЗКТ) или их частей (МАЗ и т.п.). Многие ниши будут в т.ч. на российском рынке, где конкуренция среди поставщиков временами очень велика и имеет международный характер.

Так что объем экономических связей с Россией совершенно не обязательно уменьшится. А в некоторых отраслях точно вырастет. В конечном итоге это будет зависеть от уровня конкурентности и открытости российской экономики. Беларусы не ждут “манны небесной” от интеграции с Евросоюзом или Россией. Они уверены, что могут в условиях честной конкупенции добиться всего своим умом, талантом и трудолюбием, а не за счет субсидий с Востока или Запада.

Переходный период от нынешнего состояния к желаемому совершенно точно будет тяжелым. Но он будет не легче и при “углубленной интеграции” с Россией, в которую нас упорно втягивает Кремль. Только результат во втором случае будет совершенно другой. Поглощенные российскими финансово-промышленными группами беларусские предприятия не смогут избежать массовых увольнений и закрытий производства. Но мечту о построении современной нишевой экономики, так же, как и мечту жить своей судьбой на своей земле, придется забыть, как минимум, очень надолго.

Режим Лукашенко лишает страну будущего

Почему нельзя достичь нашей цели без революции - эволюционным путем? Ведь удалось же айтишникам и электронщикам построить успешные сектора с десятками конкурентоспособных предприятий?

Достижения айтишников и электронщиков появились не благодаря нынешнему государству, а независимо от него (нередко вопреки госполитике), а потом просто были “замечены” и “подняты на щит”. То же самое можно сказать об остальном эффективном частном секторе беларусской экономики.

Предприниматели работают под сильным давлением во многом архаичного постсоветского государства. Большинство из них признаются, что по этой причине они реализуют свои возможности не более, чем на 20-30%, много лет находятся в состоянии “сжатой пружины”.

В то же время бОльшая часть экономики, контролируемая государством, уже 10 лет находится в стагнации (рост около 1% в год - в 4 раза ниже среднемирового). Положительный эффект от консервации части советских порядков, на который обычно обращают внимание гости страны (дороги, чистота улиц, порядок, остатки советской социальной сферы и здравоохранения и т.п.), полностью исчерпал себя в начале 2000-ных.

Никаких перспектив выхода из системного тупика экономисты при сохранении нынешних порядков не видят. Режим Лукашенко полностью и окончательно доказал свою неспособность изменяться. Ни в экономике, ни в образе мысли, ни в образе жизни.

Сегодня беларусская экономика в своей значительной части - это деградировавшая за четверть века советская промышленность, доля “мертвых” предприятий в которой оценивается экспертами не менее, чем в 25%. Эти предприятия “сжигают ресурсы”, перераспределяемые государством от рентабельных компаний.

Через четверть века после краха советской системы в Беларуси по-прежнему сохраняется во-многом советское неповоротливое плановое хозяйство со всеми своими родимыми пятнами, включая “ручное управление” непосредственно диктатором. Проводимая временами за госсчет модернизация не приводит к эффективности госпредприятий. Рыночными механизмами удалось только немного “расшить” самые узкие места” вроде дефицита потребительских товаров.

Куда идут российские миллиарды (какая интеграция нам не нужна)

Экономику сегодня “держит за глотку” олигархическое окружение Лукашенко во главе с ним самим. Именно эта группировка два с лишним десятилетия получала львиную долю выгод от “беларусского офшора” - реэкспорта российской нефти, экспорта произведенных из нее нефтепродуктов и прочих бенефитов от транзитного положения страны между Россией и Евросоюзом.

В накладе не оставались и российские участники “схем”. Что-то перепадало и “стратегически важным” предприятиям, как правило, неэффективным, но сохраняемым в силу социальной и символической значимости. Просубсидированный за счет транзитно-офшорных схем многолетний застой в развитии привел к нынешнему тупику. Все, что можно было “выжать” из советского экономического наследия, режим уже выжал.

Выход из тупика за счет “углубленной интеграции” с/ или полного вхождения в Российскую федерацию неприемлем для подавляющего большинства беларусов по двум главным причинам:

он не приведет к построению конкурентоспособной нишевой экономики и основанному на ней уровню, качеству и стилю жизни в силу рентного характера экономики России и других структурных, политических и культурных особенностей РФ;

Беларусь в силу своей истории, географического положения и культуры видится беларусами как одна из европейских стран, чего нельзя однозначно сказать о России. Беларусы с интересом наблюдают за дискуссиями между российскими “западниками”, евразийцами и прочими сторонниками особого пути. Но не имеют ни малейшего желания быть частью этого увлекательного процесса.

Все вышесказанное не отменяет историческую и культурную близость русского и беларусского народов, которую подавляющее число беларусов не ставит под сомнение. Однако миф о (три)едином русском народе, в который де входят и беларусы, очевидно основан на элементарной ошибке (или манипуляции): русским народом сторонники “триединства” сегодня называют бывший советский народ, который, возможно, и был к концу советской власти “многоединым”, но канул в лету.

Собрать что-то единое из его обломков - некоторого количества советских по менталитету людей в бывших советских республиках - не под силу никому.

Необходимые и достаточные условия “страны с будущим”

Нишевая современная экономика невозможна без нормальных законов, независимых судов, адекватного правоприменения, равенства перед законом, гарантий прав собственности и прав человека. Все эти понятия чужды авторитарному персоналистскому режиму, который “рулит” экономикой и всей жизнью “по понятиям”, даже не утруждая себя имитацией законности и правопорядка. Вместо них - ничем не ограниченный волюнтаризм, “сильная рука хозяина” , чьи декреты сейчас даже формально имеют бОльшую силу, чем законы. Никакого “китайского” эффективного авторитаризма при сумасбродном лидере, построившим под себя всю вертикаль власти, быть не может.

В Беларуси есть не только образованные предприимчивые современные люди, способные построить конкурентоспособную нишевую экономику, но и вполне компетентные по мировым меркам чиновники-управленцы.

Они, как правило, находятся во 2-м или 3-м эшелонах органов власти. 1-ый эшелон плотно занят специально отобранными/ взрощенными “вертикальщиками” лукашенковского типа, которые способны только выполнять полученные сверху команды, часто не считаясь ни с законами, ни даже со здравым смыслом.

Правоохранительная система также наводнена подобными кадрами. Поэтому никакого движения вперед без упразднения режима Лукашенко и отстранения большей части 1-го эшелона властной вертикали не будет. Напротив, в случае ухода/ свержения верхушки нынешней политико-административной надстройки не будет никакого дефицита квалифицированных кадров в гос- и муниципальном управлении.

Свержение политического режима и вертикали власти не будет ни полным, ни успешным без “перезапуска государства” в форме принятия новой конституции и базовых законов, так как и конституция, и основные законы испорчены за 26 лет режимом до полной “неремонтопригодности”. Предлагаемая Лукашенко конституционная реформа силами самого режима не приведет к необходимому результату, так как ее главной целью очевидно будет сохранение на максимально возможный срок самого режима - главного источника всех нынешних проблем.

Перезапуск Беларуси отвечает интересам России

Процесс ликвидации режима Лукашенко начат народным восстанием после наглой фальсификации этим режимом результатов президентских выборов и попытки зверского подавления мирных протестов его карательными силами. Он будет доведен до конца, чему залогом беспрецедентный общественный подъем в Беларуси и стремительная самоорганизация общества, которое быстро возвращает себе контроль за всеми значимыми для жизни процессами в стране.

Ни нынешняя беларусская власть, ни внешние силы не смогут ни подавить это движение, ни “возглавить” его в своих интересах. Они элементарно не поспевают за темпом перемен. Беларусы переучредят свое государство и двинутся к достижению своей цели, сохраняя дружеские, взаимовыгодные отношения со всеми соседями, учитывая их жизненные интересы, включая интересы безопасности России, трепетное отношение к которым российской власти хорошо известно в Беларуси и будет уважаться любым новым правительством страны.

В долгосрочных интересах России иметь на своих западных границах процветающую дружественную культурно близкую страну, находящуюся с ней в военно-политическом союзе и одновременно интегрированную и в европейскую, и в евразийскую экономики. Страну, говорящую по-русски, живущую по-европейски, зарабатывающую трудом и талантом своего народа, а не сидящую на российских дотациях и преференциях неэффективную диктатуру.

Иван Сухий, политолог, медиаэксперт

Специально для БДГ

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