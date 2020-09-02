В предварительный санкционный список ЕС в отношении Беларуси включены 17 человек, сообщает Польское радио

Источник материала: БелаПАН

Минск, 2 сентября. Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за фальсификации выборов и насилие в отношении протестующих.

Как сообщает Польское радио со ссылкой на своего специального корреспондента в Брюсселе, в список включены 17 человек, Александра Лукашенко в нем нет. Перечень может быть одобрен на следующей неделе послами стран ЕС, после чего его официально утвердят на уровне министров.

"Сообщается, что подготовленный список остается открытым, а это значит, что в него в любое время могут быть добавлены новые имена. Потенциально в него могут войти даже 30 человек, — отмечает Польское радио. — Планируемые санкции против ответственных за насилие и фальсификации в Беларуси предусматривают запрет на въезд в страны Евросоюза и замораживание финансовых активов в европейских банках".

19 августа на внеочередной встрече Европейского совета по ситуации в Беларуси главы стран ЕС договорились о введении санкций против тех, кто ответствен за насилие и репрессии в отношении мирных граждан, а также за фальсификацию выборов.

28 августа после неформальной встречи министров иностранных дел стран ЕС верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сказал, что в санкционный список Евросоюза будут включены белорусские чиновники высокого уровня.

"Я не могу назвать точного числа или точных имен лиц, в отношении которых будут введены санкции, — сказал Боррель. — Во-первых, поскольку это конфиденциальная информация. Во-вторых, поскольку страны ЕС еще предлагают имена чиновников, в отношении которых должны быть собраны достаточные доказательства. Мы двигаемся в направлении списка из 20 человек, но он может поэтапно расширяться в будущем, все будет зависеть от развития ситуации".

31 августа Латвия, Литва и Эстония ввели санкции в отношении ряда белорусских должностных лиц. Информацию об этом одновременно опубликовали внешнеполитические ведомства Латвии, Эстонии и МВД Литвы.

В список внесены: Александр Лукашенко, Виктор Лукашенко, глава Администрации президента Игорь Сергеенко и его заместители Максим Рыженков, Ольга Чуприс и Дмитрий Крутой, заместитель управляющего делами президента Геннадий Богдан, глава ЦИК Лидия Ермошина и члены ЦИК Вадим Ипатов, Елена Дмухайло, Светлана Кацубо, Игорь Плышевский, Олег Слижевский, Ирина Целиковец, глава КГБ Валерий Вакульчик, глава Комитета госконтроля Иван Тертель, председатель Следственного комитета Иван Носкевич и его заместители Алексей Волков, Сергей Аземша и Андрей Смаль, генеральный прокурор Александр Конюк, глава МВД Юрий Караев и его заместители Геннадий Казакевич, Александр Барсуков, Сергей Хоменко и Юрий Назаренко, начальник главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Роман Мельник, начальник ГУВД Мингорисполкома Иван Кубраков, заместитель начальника департамента охраны МВД — начальник управления идеологической работы и кадрового обеспечения Олег Шаблыко, госсекретарь Совбеза Андрей Равков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В предварительный санкционный список ЕС в отношении Беларуси включены 17 человек, сообщает Польское радио Минск, 2 сентября. Эксперты из стран Евросоюза подготовили предварительный список лиц, против которых будут введены санкции за фальсификации выборов и насилие в...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.