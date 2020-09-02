Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит Минск в четверг

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 2 сен – Sputnik. Российский премьер-министр Михаил Мишустин 3 сентября посетит Беларусь, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Буквально завтра предстоит визит в Минск председателя правительства Российской Федерации Михаила Мишустина", – заявил он на переговорах с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

В последний раз Михаил Мишустин был в Беларуси в июле, тогда в Минске проходило заседание Межправсовета ЕАЭС. Во время своего визита российский премьер встретился с Александром Лукашенко.

Кроме того, в ближайшие две недели состоится и встреча глав двух государств. Владимир Путин и Александр Лукашенко договорились о ней 30 августа, когда российский президент звонил своей белорусскому коллеге, чтобы поздравить его с днем рождения. Как подтвердил в среду Сергей Лавров, встреча состоится в ближайшие две недели в Москве.

"Это подчеркивает наш обоюдный настрой на дальнейшее развитие равноправных, взаимовыгодных отношений, в том числе в рамках Союзного государства", – заявил Лавров.