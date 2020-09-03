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Глава правительства России Мишустин прибыл в Минск
03.09.2020 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен - Sputnik. Премьер-Министр России совершает рабочий визит в Беларусь в четверг, в этот день у него пройдет ряд встреч с руководством республики, передает корреспондент Sputnik.
Мишустин прибыл во Дворец Независимости, где проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в формате тет-а-тет.
После этого планируется расширенная встреча президента республики, премьеров Беларуси и России. Затем - встреча глав правительств в расширенном формате с участием профильных министров двух стран.
Вместе с Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.
В предыдущий раз Мишустин посещал Минск 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с президентом республики Александром Лукашенко.
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Планируется, что российский премьер встретится с Лукашенко во Дворце Независимости, а также проведет переговоры со своим белорусским коллегой Головченко.
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