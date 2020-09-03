ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава правительства России Мишустин прибыл в Минск

03.09.2020 12:43 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен - Sputnik. Премьер-Министр России совершает рабочий визит в Беларусь в четверг, в этот день у него пройдет ряд встреч с руководством республики, передает корреспондент Sputnik.

Мишустин прибыл во Дворец Независимости, где проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в формате тет-а-тет.

После этого планируется расширенная встреча президента республики, премьеров Беларуси и России. Затем - встреча глав правительств в расширенном формате с участием профильных министров двух стран.

Вместе с Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

В предыдущий раз Мишустин посещал Минск 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с президентом республики Александром Лукашенко.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планируется, что российский премьер встретится с Лукашенко во Дворце Независимости, а также проведет переговоры со своим белорусским коллегой Головченко.
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко назначил нового мэра Минска и сменил руководство силового блока
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика