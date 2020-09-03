Глава правительства России Мишустин прибыл в Минск

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен - Sputnik. Премьер-Министр России совершает рабочий визит в Беларусь в четверг, в этот день у него пройдет ряд встреч с руководством республики, передает корреспондент Sputnik.

Мишустин прибыл во Дворец Независимости, где проведет встречу с белорусским президентом Александром Лукашенко в формате тет-а-тет.

После этого планируется расширенная встреча президента республики, премьеров Беларуси и России. Затем - встреча глав правительств в расширенном формате с участием профильных министров двух стран.

Вместе с Мишустиным в Минск отправились вице-премьеры Дмитрий Чернышеко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго России Александр Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр спорта Олег Матыцин, министр культуры Ольга Любимова, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров.

В предыдущий раз Мишустин посещал Минск 17 июля для участия в заседании Евразийского межправсовета. Он тогда встретился также с президентом республики Александром Лукашенко.