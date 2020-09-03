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Лукашенко назвал информацию об отравлении Навального фальсификацией

03.09.2020 13:35 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского блогера Алексея Навального фальсификацией, сообщает Sputnik.

Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Москве, комментируя заявления немецкой стороны, заявили Берлин не проинформировал о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ добавили, что отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг блогера.

"Я заметил, наблюдая за российскими событиями, у Запада появилась новая фишка, опять "Новичок", опять отравления. Я вам должен сказать, что вчера или позавчера, до выступления Меркель, она заявила, что ему (Навальному) хотели закрыть рот. Мы перехватили разговор. Мы понимаем, что Варшава разговаривает с Берлином, два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. Отчетливо говорит о том, что это фальсификация, никакого отравления Навального не было", - заявил Лукашекно во время встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Минске.

(последует)

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал информацию об отравлении российского блогера Алексея Навального фальсификацией, сообщает Sputnik....
 
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