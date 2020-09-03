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Лукашенко назначил нового мэра Минска и сменил руководство силового блока
03.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ
Источник материала: БДГ
Иван Тертель назначен главой Комитета госбезопасности, Анатолий Сивак - уже не мэр Минска. Президент 3 сентября произвел кадровые перестановки.
О кадровых решениях
Александр Лукашенко считает, что «говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно».
«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно», - сказал он, назначая новых руководителей.
Президент отметил, что сегодняшние назначенцы приехали в столицу и наверняка не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей.
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Иван Тертель назначен главой Комитета госбезопасности. Президент произвел кадровые перестановки. О кадровых решениях сообщает пресс-служба главы Беларуси 3...
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