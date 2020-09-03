ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко назначил нового мэра Минска и сменил руководство силового блока

03.09.2020 13:13 — Новости Политики | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

Иван Тертель назначен главой Комитета госбезопасности, Анатолий Сивак - уже не мэр Минска. Президент 3 сентября произвел кадровые перестановки.

О кадровых решениях сообщает пресс-служба главы Беларуси 3 сентября.

  • Иван Тертель, занимавший пост главы Комитета госконтроля, назначен руководителем КГБ;
  • Василий Герасимов, ранее - первый замглавы Комитета госконтроля, стал исполняющим обязанности данного ведомства;
  • Валерий Вакульчик, ранее глава КГБ, занят пост секретаря Совета безопасности.
  • Вячеслав Россолай назначен заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета;
  • Владимир Кухарев, экс-зам премьер-министра, назначен на пост мэра Минска;
  • Анатолий Сивак, ранее мэр Минска, стал вице-премьером.

Александр Лукашенко считает, что «говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно».

«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно», - сказал он, назначая новых руководителей.

Президент отметил, что сегодняшние назначенцы приехали в столицу и наверняка не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иван Тертель назначен главой Комитета госбезопасности. Президент произвел кадровые перестановки. О кадровых решениях сообщает пресс-служба главы Беларуси 3...
 
Новости дня
Новости политики
 
Лукашенко обвинил в протестах в Беларуси Польшу, Чехию, Украину и Литву
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Политики

Свежие газеты

02.09.2020
Mir24.TV Belarus
03.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Политики)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика