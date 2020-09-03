Лукашенко назначил нового мэра Минска и сменил руководство силового блока

Иван Тертель назначен главой Комитета госбезопасности, Анатолий Сивак - уже не мэр Минска. Президент 3 сентября произвел кадровые перестановки.

О кадровых решениях сообщает пресс-служба главы Беларуси 3 сентября.

Иван Тертель, занимавший пост главы Комитета госконтроля, назначен руководителем КГБ;

Василий Герасимов, ранее - первый замглавы Комитета госконтроля, стал исполняющим обязанности данного ведомства;

Валерий Вакульчик, ранее глава КГБ, занят пост секретаря Совета безопасности.

Вячеслав Россолай назначен заместителем председателя Государственного военно-промышленного комитета;

Владимир Кухарев, экс-зам премьер-министра, назначен на пост мэра Минска;

Анатолий Сивак, ранее мэр Минска, стал вице-премьером.

Александр Лукашенко считает, что «говорить о том, что у нас большие проблемы и сложности, было бы просто смешно».

«Сказать, что мы в какой-то сложный период проводим эти назначения, не скажешь. Я все пытаюсь осмыслить обстановку в стране и все время прихожу к выводу: когда выезжаешь за кольцевую дорогу, жизнь меняется разительно», - сказал он, назначая новых руководителей.

Президент отметил, что сегодняшние назначенцы приехали в столицу и наверняка не заметили здесь ни цветных революций, ни катастроф, ни других ужасных вещей.