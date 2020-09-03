Источник материала: БелаПАН

Минск, 3 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей Дылевский 3 сентября осужден еще на 15 суток.

Как сообщает правозащитный центр "Весна", такое решение приняла судья суда Центрального района Минска Виктория Шабуня. Дылевский признан виновным по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Речь идет о многотысячной стихийной демонстрации в Минске 23 августа.

Дылевский был задержан утром 24 августа возле проходной Минского тракторного завода, куда пришел поддержать рабочих вместе с еще одним членом президиума КС Ольгой Ковальковой. Оба были задержаны милицией за якобы несанкционированное массовое мероприятие (ст. 23.34 КоАП). На Ковалькову был также составлен протокол за неподчинение законным требованиям милиции (ст. 23.4 КоАП).

Ночь до суда Ковалькова и Дылевский провели в столичном центре изоляции правонарушителей. 25 августа они были осуждены на 10 суток административного ареста. Арест отбывали сначала в ЦИП, а затем были перевезены в Жодино (Минская область).

Сегодня Ковалькова и Дылевский должны были выйти на свободу, однако вместо освобождения из жодинского СИЗО их привезли в суд Центрального района Минска.

Ковалькова сегодня ранее также была осуждена еще на 15 суток ареста по ч. 3 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Член президиума Координационного совета Сергей Дылевский осужден еще на 15 суток ареста Минск, 3 сентября. Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, глава стачкома Минского тракторного завода Сергей...

Татьяна Коровенкова, БелаПАН.