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Чтобы шевелился: Лукашенко рассказал, какая работа нужна Равкову

03.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси прокомментировал отставку с поста Государственного секретаря Совета Безопасности Андрея Равкова.

© Sputnik / Виктор Толочко
Президент сменил руководство ряда районов Гомельской области

Лукашенко в четверг сменил руководителей Совбеза, КГБ и Комитета государственного контроля. Возглавлявший КГК генерал-майор Иван Тертель вернулся в КГБ на пост председателя (ранее он работал здесь заместитель руководителя ведомства), а бывший руководитель КГБ Валерий Вакульчик возглавил Совбез. Андрей Равков был отправлен в отставку. 

"И важно, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации президента -Sputnik), публично хочу сказать: Андрей Алексеевич (Равков - Sputnik) же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", - цитирует Лукашенко БелТА.

Равков  профессиональный военный, окончил с золотой медалью Московской высшее общевойсковое командное училище, позднее  командно-штабной факультет Военной Академии РБ, а затем и Военную академию Генерального штаба РФ. Около пяти лет возглавлял Министерство обороны, пока в январе 2020 года не был назначен Госсекретарем Севбеза Беларуси.

"Он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать", - сказал Лукашенко.

© Sputnik / Виктор Толочко
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По его мнению, Равков может быть востребован в одной из  силовых международных организаций.

В должности главы Совбеза Равков проработал чуть более полугода. В предвыборный период был одним из главных спикеров по делу о 33 задержанных под Минском гражданах России, которых подозревали в приготовлении к массовым беспорядкам. Позднее россиян передали Москве. После выборов, комментируя выступления несогласных с результатами, Равков называл их крикунами и сравнивал попытки провести разделительные линии в обществе с проявлением нацизма. 

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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси сменил руководство Совбеза, КГБ и КГК; в результате перестановок бывший секретарь Совета Безопасности Андрей Равков остался без работы.
 
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