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Чтобы шевелился: Лукашенко рассказал, какая работа нужна Равкову
03.09.2020 15:25 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Президент Беларуси прокомментировал отставку с поста Государственного секретаря Совета Безопасности Андрея Равкова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Лукашенко в четверг
"И важно, Игорь Петрович (Сергеенко, глава Администрации президента -Sputnik), публично хочу сказать: Андрей Алексеевич (Равков - Sputnik) же не чужой человек. Просто мне показалось, что он не совсем уютно себя чувствует в этом кресле. Ему, конечно, надо такую работу подобрать, чтобы он шевелился. Потому что в Министерстве обороны все-таки больше активность была, нежели в этом аппарате", - цитирует Лукашенко
Равков профессиональный военный, окончил с золотой медалью Московской высшее общевойсковое командное училище, позднее командно-штабной факультет Военной Академии РБ, а затем и Военную академию Генерального штаба РФ. Около пяти лет возглавлял Министерство обороны, пока в январе 2020 года не был назначен Госсекретарем Севбеза Беларуси.
"Он надежный человек. Мы с вами договорились, что вы его пригласите, я с ним потом поговорю. Предоставим ему работу. У нас хватает вакансий для того, чтобы он работал и приносил пользу нашей стране. Он еще молодой генерал. И, думаю, что мы от него поимеем пользу как внутри страны, так и на внешнем контуре, если он захочет работать", - сказал Лукашенко.
© Sputnik / Виктор Толочко
По его мнению, Равков может быть востребован в одной из силовых международных организаций.
В должности главы Совбеза Равков проработал чуть более полугода. В предвыборный период был одним из главных спикеров по
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Президент Беларуси сменил руководство Совбеза, КГБ и КГК; в результате перестановок бывший секретарь Совета Безопасности Андрей Равков остался без работы.
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