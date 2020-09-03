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Не надо искать врагов там, где их нет: Киев ответил на обвинения Лукашенко

03.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Украинский МИД опубликовал ответ на заявление белорусского президента Александра Лукашенко, заявившего в четверг на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным о вмешательстве в дела республики из-за рубежа.

МИД РФ
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"Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А. Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в сообщении.

Лукашенко заявил в четверг, что видит в протестах в своей стране влияние Украины, Польши, Чехии и Литвы.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о жестких шагах против Беларуси, нежели отзыв своего посла, если Минск продолжит свои недружественные действия.

"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе", - сказал Кулеба. Его слова приводит Gazeta.ua.

© Sputnik / Мирослав Ротарь
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Глава МИД не исключил, что посол вернется в Беларусь. Но, подчеркнул министр, "если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги".

"Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - добавил Кулеба.

Ранее в Киеве заявили, что ставят на паузу все процессы и контакты с Минском и возобновят их после того, как убедятся, что это не принесет стране различных потерь. В середине августа МИД Украины отозвал своего посла Игоря Кизима из Минска для консультаций о перспективах дальнейших отношений с Беларусью. Позже было сказано, что Киев не видит оснований для полного разрыва дипломатических отношений с Беларусью.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что видит в протестах в своей стране влияние Украины, Польши, Чехии и Литвы.
 
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