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Не надо искать врагов там, где их нет: Киев ответил на обвинения Лукашенко
03.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Украинский МИД опубликовал
"Украина не вела, не ведет и не будет вести никакой подрывной деятельности против Беларуси. В связи с очередным ложным обвинением во вмешательстве во внутренние дела Беларуси, высказанным А. Лукашенко, призываем наших белорусских друзей и партнеров не поддаваться на информационные провокации, чтобы не попасть в ловушку пропаганды и фейков. Не надо искать врагов там, где их нет", - говорится в сообщении.
Лукашенко заявил в четверг, что
Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил о жестких шагах против Беларуси, нежели отзыв своего посла, если Минск продолжит свои недружественные действия.
"Я вызвал посла, чтобы тщательно проанализировать перспективы отношений с Беларусью в новой реальности. Внести конкретные предложения руководству государства, как дальше строить отношения с государством-соседом в кратко- и среднесрочной перспективе", - сказал Кулеба. Его слова приводит
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Глава МИД не исключил, что посол вернется в Беларусь. Но, подчеркнул министр, "если недружественные действия Беларуси будут продолжаться и риски будут расти, мы готовы идти на жесткие шаги".
"Даже дальше, чем вызов посла на консультации", - добавил Кулеба.
Ранее в Киеве заявили, что
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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил в четверг, что видит в протестах в своей стране влияние Украины, Польши, Чехии и Литвы.
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