Песков пообещал своевременно сообщить о дате встречи Путина и Лукашенко

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 3 сен – Sputnik. Пресс-служба Кремля своевременно сообщит о дате встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

"Сообщим своевременно", – сказал он.

Ранее Песков проинформировал, что встреча президентов двух стран должна состояться в течение ближайших двух недель.

Напомним, руководитель российского МИД Сергей Лавров в среду в Минске заявил, что переговоры Лукашенко и Путина пройдут в столице России .