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Песков пообещал своевременно сообщить о дате встречи Путина и Лукашенко
03.09.2020 17:15 — Новости Политики | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 сен – Sputnik. Пресс-служба Кремля своевременно сообщит о дате встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина, заявил
"Сообщим своевременно", – сказал он.
Ранее Песков проинформировал, что встреча президентов двух стран должна состояться в течение ближайших двух недель.
Напомним, руководитель российского МИД Сергей Лавров в среду в Минске заявил, что переговоры Лукашенко и Путина
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Как ожидается, переговоры президентов Беларуси и России состоятся в течение ближайших двух недель в Москве.
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