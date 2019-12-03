﻿ В Лепельском райисполкоме приём граждан провёл начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лепельском райисполкоме приём граждан провёл начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев

04.12.2019 — Новости регионов | Лепельский край  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Лепельский край

В Лепельском райисполкоме приём граждан провёл начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев
В райисполкоме провел прием граждан начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев.

Удалось немного побеседовать с гостем. Как сказал Геннадий Иванович, с жителями области он встречается не как начальник финансового отдела, а в большинстве случаев как член облисполкома. Поэтому и люди идут к представителю власти с разными проблемами. В разных районах граждан волнуют в основном одни и те же вопросы. Как правило, это оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, медицинское обслуживание населения и многие другие. Также затрагиваются вопросы сбыта чеков «Имущество» и «Жилье», выплаты сбережений по вкладам, которые были накоплены гражданами на сберкнижках в период до 1990 года, а также предоставления определенных льгот — освобождения от госпошлины, налога на недвижимость и т.д. Каждый вопрос Геннадий Иванович рассматривает серьезно и детально.
Очень редко приходят на прием юридические лица, в основном за консультацией, а не с проблемой.
Главное, как говорит мой собеседник, в работе с гражданами поставить себя на место человека, который пришел на прием с каким-либо вопросом. Тогда и решение выбирается правильное.
Геннадий Иванович отметил, что Лепельский район в этом году находится в тройке лидеров по выполнению плана по доходам. Главное — сохранить положительную динамику по всем направлениям развития региона, что является залогом стабильного наполнения бюджета.
При планировании и исполнении бюджета Витебщины применяется программно-целевой метод, который позволяет контролировать достижения заданных целей на разных этапах.
Основными доходными источниками для казны области являются подоходный налог, НДС, налоги на собственность и на прибыль.
Дополнительные поступления налога на прибыль можно назвать сверхплановым ресурсом органов местного управления. Это хороший стимул для развития регионов за счет наращивания промышленного потенциала, сокращения затрат на производство, создания новых предприятий и рабочих мест.
Вопрос эффективного расходования бюджетных средств должен быть всегда на повестке дня. Очень важно в бюджетном процессе не только консолидировать доходы, но и обеспечить эффективность расходов.
Очень приятно, что высокопоставленный гость дал высокую оценку нашим живописным местам с озерами и лесами, которые пользуются популярностью не только среди лепельчан, но и гостей города.
В свое время Геннадий Гребнев закончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева по специальности «Финансы и кредит». В начале трудовой деятельности работал контролером-ревизором КРУ Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области. Был главой администрации Октябрьского района города Витебска, председателем комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета, а также первым заместителем председателя облисполкома.
Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 3
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В райисполкоме провел прием граждан начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев. Удалось немного побеседовать с гостем....
 
Новости дня
Новости регионов
 
В Докшицах откроют магазин «Санта» с пиццерией. Раздадут 500 пачек мороженого
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости регионов

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

03.12.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
04.12.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Новости регионов)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика