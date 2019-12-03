В Лепельском райисполкоме приём граждан провёл начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев

Источник материала: Лепельский край



В райисполкоме провел прием граждан начальник главного финансового управления Витебского облисполкома Геннадий Гребнев.

Удалось немного побеседовать с гостем. Как сказал Геннадий Иванович, с жителями области он встречается не как начальник финансового отдела, а в большинстве случаев как член облисполкома. Поэтому и люди идут к представителю власти с разными проблемами. В разных районах граждан волнуют в основном одни и те же вопросы. Как правило, это оплата услуг жилищно-коммунального хозяйства, благоустройство населенных пунктов, ремонт дорог, медицинское обслуживание населения и многие другие. Также затрагиваются вопросы сбыта чеков «Имущество» и «Жилье», выплаты сбережений по вкладам, которые были накоплены гражданами на сберкнижках в период до 1990 года, а также предоставления определенных льгот — освобождения от госпошлины, налога на недвижимость и т.д. Каждый вопрос Геннадий Иванович рассматривает серьезно и детально.

Очень редко приходят на прием юридические лица, в основном за консультацией, а не с проблемой.

Главное, как говорит мой собеседник, в работе с гражданами поставить себя на место человека, который пришел на прием с каким-либо вопросом. Тогда и решение выбирается правильное.

Геннадий Иванович отметил, что Лепельский район в этом году находится в тройке лидеров по выполнению плана по доходам. Главное — сохранить положительную динамику по всем направлениям развития региона, что является залогом стабильного наполнения бюджета.

При планировании и исполнении бюджета Витебщины применяется программно-целевой метод, который позволяет контролировать достижения заданных целей на разных этапах.

Основными доходными источниками для казны области являются подоходный налог, НДС, налоги на собственность и на прибыль.

Дополнительные поступления налога на прибыль можно назвать сверхплановым ресурсом органов местного управления. Это хороший стимул для развития регионов за счет наращивания промышленного потенциала, сокращения затрат на производство, создания новых предприятий и рабочих мест.

Вопрос эффективного расходования бюджетных средств должен быть всегда на повестке дня. Очень важно в бюджетном процессе не только консолидировать доходы, но и обеспечить эффективность расходов.

Очень приятно, что высокопоставленный гость дал высокую оценку нашим живописным местам с озерами и лесами, которые пользуются популярностью не только среди лепельчан, но и гостей города.

В свое время Геннадий Гребнев закончил Белорусский государственный институт народного хозяйства имени Куйбышева по специальности «Финансы и кредит». В начале трудовой деятельности работал контролером-ревизором КРУ Министерства финансов Республики Беларусь по Витебской области. Был главой администрации Октябрьского района города Витебска, председателем комитета экономики Витебского областного исполнительного комитета, а также первым заместителем председателя облисполкома.

Н. ВЕСЕЛОВСКАЯ.