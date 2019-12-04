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Художница из Риги ждала поездки в Дубровенский район более 20 лет

05.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Художница из Риги ждала поездки в Дубровенский район более 20 лет

Знание прошлого даёт силы для жизни и творчества

Именно так считает Рита Легчилина-Брока, художник по текстилю из Латвии. В рамках Дней культуры Латвии в Витебске в художественном музее областного центра работала выставка мастера «Земля Даугавы».

—Одним из главных критериев моего согласия участвовать в этих мероприятиях стала возможность побывать на братском захоронении в д.Красная Слобода в Дубровенском районе, — призналась Рита Легчилина-Брока. — Там захоронен мой дед Александр  Феоктистович  Овсянкин. Похоронка на него пришла в декабре 1944 года. И это все, что от него осталось его сыну — моему отцу, мне и брату — его внукам, и трем моим детям — его правнукам. Когда-то очень давно мой отец и брат приезжали на своей машине в Дубровенский район. Но тогда на захоронении еще не было табличек.

Несмотря на то что я родилась в Латвии, каждое лето я проводила на Смоленщине, в Монастырщине, где жила моя бабушка. Она для меня по сей день — пример твердости характера и жизнелюбия. Когда мне бывает трудно и руки готовы опуститься, я всегда мысленно одергиваю себя: тебе трудно,  а как было ей и ее ровесницам после войны в одиночку поднимать детей, работать не покладая рук. Осознание того, что пережили мои предки, дает мне силы жить и творить, ценить то, что с рождения во мне переплетены два начала, две культуры. И сегодня я по-настоящему счастлива, что появилась еще одна привязка к общей истории.

 Рита Легчилина-Брока выразила благодарность Синтии Паура, консулу, руководителю консульства Латвийской Республики в Витебске, Михаилу Цыбульскому, доценту кафедры изобразительного искусства УО «Витебский государственный университет имени П. М. Машерова», сотрудникам отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Дубровенского райисполкома, благодаря которым эта поездка стала возможной.


Художница из Риги ждала поездки в Дубровенский район более 20 лет

Дни культуры Латвии по традиции прошли в Витебске во второй половине ноября. В программе праздничных мероприятий — выставки и концерты. Как было заявлено ранее, в этом году мероприятия вышли за рамки культурной программы, затронув экономическое взаимодействие регионов. Речь шла о многовекторном сотрудничестве.

Ежегодный объем товарооборота предприятий Витебщины с Латвией составляет 70-80 миллионов долларов, в этом году в 3,5 раза вырос объем прямых инвестиций, поступивших в Витебскую область от латвийских инвесторов. Между районами Витебской области и латвийскими самоуправлениями заключены 33 соглашения о сотрудничестве. Активно взаимодействуют регионы и в области культуры, образования, туризма.

В рамках бизнес-форума гостям из Латвии было предложено ознакомиться с деятельностью СЭЗ «Витебск» и работой Оршанского льнокомбината.

А после этого делегация посетила братское захоронение в д.Красная Слобода в Дубровенском районе.

 Елена КОРСАКОВА.

 
Теги: Витебск
 
 
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Знание прошлого даёт силы для жизни и творчества Именно так считает Рита Легчилина-Брока, художник по текстилю из Латвии. В рамках
 
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