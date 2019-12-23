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На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

24.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание по вопросам проведения работ по предпосевной подготовке почвы и посеву, а также переработке льна. В семинаре приняли участие заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Владимир Дворник, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Анатолий Хотько, заместитель Министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Владимир Гракун, руководители и специалисты Минсельхозпрода, заместители председателей облисполкомов, областные структуры по льноводству, руководители и главные агрономы льнозаводов.


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

Открывая семинар-совещание, Владимир Дворник призвал присутствующих к конструктивному, откровенному разговору и анализу сложи¬вшейся ситуации в переработке льносырья. Он рассказал о своем видении проблемы.
—Я проехал многие предприятия в республике, смотрел, спрашивал, вникал… Модернизация модернизацией, но должен быть и хозяйский подход. Ведь под новую линию нужно вырастить и тресту соответствующего качества, а эти параметры у нас не совпадают. Все дело в том, что где-то руководят хозяева: которые рассчитывают каждую возможность заработать. Именно так работает Дубровенский льнозавод. Поэтому мы сегодня здесь и будем учиться работать на результат, — подчеркнул Владимир Дворник.


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

На сегодняшний день первичная переработка льна осуществляется на 22 льнозаводах республики и 2 производственных участках. О результатах выращивания и уборки льна-долгунца в 2019 году и задачах на 2020 год подробно рассказал Владимир Гракун.
— Президент поставил задачу по выращиванию 180 тыс. т тресты для производства 55 тыс льноволокна и обеспечению сырьем организаций концерна «Беллегпром» под полную потребность . В 2019 году лен-долгунец возделывался в 46 районах республики. По оперативной информации, заготовлено 154,5 тыс. тонн льнотресты, что на 19 тыс. тонн, или 14 процентов, выше уровня прошлого года. Урожайность тресты льна-долгунца составила 31,7 центнера с гектара («плюс» 1,9 центнера к 2018 году).


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

Вместе с тем, Владимир Гракун отметил, что целевой показатель выполнен предприятиями только на 86%. Задания по производству выполнили считанные предприятия: Пружанский, Верхнедвинский, Дубровенский, Уваровичский, Крупский, Горецкий, Хотимский льнозаводы, которые стабильно добиваются результатов.
— Анализ показывает, что нарушение только одного элемента технологии — уменьшение нормы высева семян — играет решающую роль в получении запланированного урожая. Конечно, все элементы технологии важны, но от земли ничего не получим, если не положили достаточно семян.
Анатолий Босенков, директор ОАО «Дубровенский льнозавод» подробно рассказал коллегам о том, как добиться урожайности в 4 тонны тресты с гектара. Помимо четкого соблюдения всей технологической цепочки выращивания льна он отметил, что сортировка сырья начинается фактически в поле. При объезде полей перед началом теребления определяется сразу, на какой линии будет перерабатываться то или иное сырье, и от этого зависит уборка и хранение сырья. Что впоследствии дает возможность повысить качество переработки льна.
Все это более подробно участники семинара посмотрели непосредственно на производственной линии и сырьевом дворе предприятия.


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

Кроме того, на совещании подробно рассмотрены вопросы настройки и регулировки технологического оборудования первичной переработки льна, соблюдение нормативов по выходу льняного волокна, выполнения в текущем году государственного заказа по поставкам льняного волокна предприятиям концерна «Беллегпром», проведения комплекса осенних полевых работ под урожай льна-долгунца 2020 года.


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

В ходе совещания дополнительно проработан вопрос внедрения производства углубленной сортировки льна на льнозаводах.


На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание

По итогам совещания обращено внимание руководителей льнозаводов и областных льнообъединений на необходимость ужесточения трудовой и технологической дисциплины для достижения целевых показателей и повышения эффективности работы отрасли.
Елена КОРСАКОВА.
Фото автора.

 
 
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На базе ОАО «Дубровенский льнозавод» состоялся республиканский семинар-совещание по вопросам проведения работ по предпосевной подготовке почвы и посеву, а также
 
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