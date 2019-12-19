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Молодые специалисты Дубровенщины и активисты районного комитета ОО «БРСМ» приняли участие в форуме «Молодежь. Инициатива. Развитие»

20.12.2019 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Молодые специалисты Дубровенщины и активисты районного комитета ОО «БРСМ» приняли участие в форуме «Молодежь. Инициатива. Развитие»

В пятницу, 13 декабря, на базе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» прошел областной форум молодых специалистов «Молодежь. Инициатива. Развитие». Мероприятие объединило 130 активных и креативных представителей нового поколения, работников самых различных профессий предприятий и организаций каждого региона Витебской области.

Участниками форума стали молодые специалисты Дубровенщины и активисты районного комитета ОО «БРСМ».

—Экскурсия по предприятию ОАО «Полоцк-Стекловолокно», открытый диалог «Молодежь Витебщины. Традиции и будущее», познавательный тренинг, работа площадки «Полотна дружбы» и другие формы взаимодействия — программа форума была насыщенной, подарила положительные эмоции, новые знаком­ства и мощный эмоциональный заряд каждому его участ­нику, — поделилась своими впечатлениями Татьяна Шкиндерова, первый секретарь Дубровенского РК ОО «БРСМ». — Работающая молодежь ОАО «Полоцк-Стекловолокно» нас приятно удивила.


Молодые специалисты Дубровенщины и активисты районного комитета ОО «БРСМ» приняли участие в форуме «Молодежь. Инициатива. Развитие»

Это ребята, которые в свободное время увлекаются фотографией, снимают и монтируют видеоролики, танцуют и даже вяжут. Мы с интересом пообщались, обменялись впечатлениями, контактами. Спасибо главному управлению идеологической работы и по делам молодежи, а также Витебской областной организации БРСМ за прекрасно организованное мероприятие, такие форумы стоит проводить чаще.

Завершением форума стала экскурсия по городу Полоцку с посещением Полоцкого Спасо-Ефросиниевского женского монастыря.

 

Юлия СТАРАВОЙТОВА.

 
 
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В пятницу, 13 декабря, на базе открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» прошел областной форум молодых специалистов «Молодежь. Инициатива....
 
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