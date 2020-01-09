В Дубровенском районе проверяют школьные автобусы

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Скоро начнется третья учебная четверть. Одним из важных этапов обеспечения безопасности детей является проверка готовности школьных автобусов. Как нам сообщил старший госавтоинспектор ОГАИ Дубровенского РОВД Евгений Малахевич,10 января 2020 проведен осмотр 13 школьных автобусов.

Инспектор отметил, что особое внимание уделялось техническому состоянию, исправности громкоговорителей, световой и звуковой сигнализации. Также были проверены водители школьных автобусов на наличие у них соответствующих документов, приняты зачеты по ПДД, проведен инструктаж по перевозке детей. Вместе с тем инспекторы выявили, что один из водителей находится в базе нарушителей ПДД. Согласно законодательству он должен быть отстранен от выполнения служебных обязанностей.

Инспекторы напомнили, что водители в соответствии с п. 166 и 166.4 ПДД должны обо­значить движущееся транспортное средство — включить ближний свет фар или дневные ходовые огни. За невыполнение данного требования Кодексом об административных правонарушениях Республики Беларусь преду­смотрена административная ответственность в виде штрафа (до 2 базовых величин).

Елена КОРСАКОВА.