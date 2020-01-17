На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Вопросы повышения эффективности производства продукции животноводства, модернизации, реконструкции, строительства животноводческих объектов на Витебщине обсудили в ходе областного выездного совещания. Оно прошло на базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва, председателей райисполкомов, руководителей интеграционных структур, сельскохозяйственных и строительных организаций.

Практической части с выездом на объекты предшествовало пленарное заседание в Толочинском райисполкоме. Здесь подвели итоги работы Оршанской интеграционной структуры за 2019 год, обозначили задачи по ее развитию на ближайшую перспективу и планы по реконструкции и модернизации объектов на 2020 год.







О том, что в разрезе структуры прослеживается положительная динамика, рассказал заместитель генерального директора ОАО «Оршанский КХП» Максим Бакуров.

— Валовое производство за 2019 год составило 103%, — озву­чил докладчик. — Сработали с плюсом, хотя и не тем, которого ожидали. Темп роста на 2020 год должен быть не менее 110%. Сейчас самое главное, на что нацеливает нас председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв — создание оптимальных условий для животноводства. Большая работа в этом направлении велась и в минувшем году. Это касается прежде всего строительства и реконструкции животноводче­ских зданий и помещений, ферм. В этом году намерены по­строить из деревянных конструкций хозспособом не менее 4 сооружений, переоборудовать 19 помещений с наименьшими затратами.

Максим Бакуров отметил, что 2019 год стал годом становления интеграционной структуры.

— В каждом моменте просматривается положительная динамика, — подчеркнул он. — Это и строительство, и получение эффективного производства, кормление, выращивание продукции и др. — в структуре все связано. От производства зерна, получения комбикормов, выращивания продукции, которые после переработки поступают в свои же торговые сети. Мы замкнули цикл, и лучшего пока никто не придумал. В этом году ожидаем уже более значимую динамику.







Продолжая тему, председатель облисполкома Николай Шерстнёв отметил, что на Витебщине уже в этом году планируется реконструировать не менее 180 объектов сельскохозяйственных предприятий, так как очень много неэксплуатируемых помещений, которым более 30 лет. Для этого будет разработана программа для каждого района и буквально для каждой сельхозорганизации.

— Ситуация непростая, — констатировал глава области. — Технологиче­ского содержания скота, необходимой продуктивности добиться не можем, поэтому сделали определенные выводы на полученном опыте в отдельных сельскохозяйственных структурах.

Николай Шерстнёв подчеркнул, что за счет быстрого, дешевого, качественного строительства старые помещения нужно привести в технологическое состояние, создать условия, чтобы получить максимальную эффективность и так переломить ситуацию в экономике сельского хозяйства. В свою очередь Анатолий Хотько отметил, что экономика в сельском хозяйстве — прежде всего.

—Руководством Витебской области правильно ставится акцент на технологии — в ней основа, — подчеркнул глава ведомства. — На Витебщине есть много положительных примеров, которые характеризуют ее возможности. И то, что мы можем сделать сегодня с минимальными затратами приложив руки, нужно делать — ресурсы есть. Реконструкция старых помещений или строитель­ство быстровозводимых объектов логична и имеет положительный опыт в других регионах страны.

Неслучайно еще одной темой для обсуждения стали типы и виды конструкции при модернизации, реконструкции, возведении помещений для содержания КРС. О том, какие конкретные шаги делает в напра­влении строительства и реконструкции животноводческих объектов Оршанский район, рассказал председатель райисполкома Игорь Исаченко.

— Первое, что мы сделали, это распоряжением закрепили организации региона для оказания помощи хозяйствам в строительстве, восстановлении животноводческих помещений путем спонсорской поддержки, выделении строительных бригад, техники и материалов. Проведена инвентаризация всех объектов района. По ее итогам мы определи, что необходимо реконструировать 16 объектов и построить 14 новых.

Глава района отметил, что эта работа началась уже в прошлом году и много чего сделано в данном направлении. В завершении конструктивного разговора пленарного заседания помощник Президента-инспектор по Витебской области Анатолий Линевич сказал, обращаясь к участникам, метко и кон­кретно:

— Хуже нет, чем ждать и догонять. Это касается Витебской области, которая вынуждена догонять Брестскую, Гродненскую, Минскую в части строи­тельства животноводческих объектов. И то, на что вас сейчас ориентирует глава облисполкома — правильный шаг. А каждому из председателей райисполкомов нужно сегодня обратить пристальное внимание на ситуацию в сельхозпредприятиях. Ведь в некоторых из них не выплачивается заработная плата и это ваша задача №1. Вы вместе с руководителями хозяйств должны быть на фермах и разбираться, наводить порядок.







Участники областного выездного заседания побывали на ряде животноводческих объектов сразу трех районов, услышали, как на практике удешевить строительство, посмотрели виды кон­струкций.

Так, на молочнотоварной ферме в д. Ромашково продемонстрировали два новых профилактория для содержания телят. Руководство хозяйства грамотно подошло к вопросу использования старых неиспользуемых помещений. Теперь это вентилируемые, сухие и комфортные для содержания телят профилактории на базе деревянных конструкций. Для каждого теленка — индивидуальный станок на настеленных высоких полах, а не на бетоне. Как результат — 100% сохранность и месячные привесы в 850 граммов.

— Вот такое может сделать каждый, — озвучил Николай Шерстнев. — Нужно только желание, доска, шифер и руки.

Достроенный хозспособом коровник продемон­стрировали в Старой Буде Дубровенского района и в Новой Буде — профилакторий для содержания телят.

Подводя итоги совещания, председатель Витебского облисполкома еще раз подчеркнул, что за счет быстрого и дешевого строительства можно и нужно переломить ситуацию не только в животноводстве, но и в целом в экономике сельского хозяйства.

— Нужно подойти комплексно и в течение этого года, не позднее, снять проблему, — констатировал глава области. — Увеличить численность КРС, технологические привесы, валовое производство продукции. Будет загрузка перерабатывающих заводов, соответственно, улучшится экономика и связь производителя и переработчика.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.