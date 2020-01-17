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На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

17.01.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

 

На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

Вопросы повышения эффективности производства продукции животноводства, модернизации, реконструкции, строительства животноводческих объектов на Витебщине обсудили в ходе областного выездного совещания. Оно прошло на базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов с участием министра сельского хозяйства и продовольствия Анатолия Хотько, председателя Витебского облисполкома Николая Шерстнёва, председателей райисполкомов, руководителей интеграционных структур, сельскохозяйственных и строительных организаций.

Практической части с выездом на объекты предшествовало пленарное заседание в Толочинском райисполкоме. Здесь подвели итоги работы Оршанской интеграционной структуры за 2019 год, обозначили задачи по ее развитию на ближайшую перспективу и планы по реконструкции и модернизации объектов на 2020 год.


На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

О том, что в разрезе структуры прослеживается положительная динамика, рассказал заместитель генерального директора ОАО «Оршанский КХП» Максим Бакуров.

— Валовое производство за 2019 год составило 103%, — озву­чил докладчик. —  Сработали с плюсом, хотя и не тем, которого ожидали. Темп роста на 2020 год должен быть не менее 110%.  Сейчас самое главное, на что нацеливает нас председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнёв — создание оптимальных условий для животноводства. Большая работа в этом направлении велась и в минувшем году. Это касается прежде всего строительства и реконструкции животноводче­ских зданий и помещений, ферм. В этом году намерены по­строить из деревянных конструкций хозспособом не менее 4 сооружений, переоборудовать 19 помещений с наименьшими затратами.

Максим Бакуров отметил, что 2019 год стал годом становления интеграционной структуры.

— В каждом моменте просматривается положительная динамика, — подчеркнул он. — Это и строительство, и получение эффективного производства, кормление, выращивание продукции и др. — в структуре все связано. От производства зерна, получения комбикормов, выращивания продукции, которые после переработки поступают в свои же торговые сети. Мы замкнули цикл, и лучшего пока никто не придумал. В этом году ожидаем уже более значимую динамику. 


На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

Продолжая тему, председатель облисполкома Николай Шерстнёв отметил, что на Витебщине уже в этом году планируется реконструировать не менее 180 объектов сельскохозяйственных предприятий, так как очень много неэксплуатируемых помещений, которым более 30 лет. Для этого будет разработана программа для каждого района и буквально для каждой сельхозорганизации.

— Ситуация непростая, — констатировал глава области. — Технологиче­ского содержания скота, необходимой продуктивности добиться не можем, поэтому сделали определенные выводы на полученном опыте в отдельных сельскохозяйственных структурах.

Николай Шерстнёв подчеркнул, что за счет быстрого, дешевого, качественного строительства старые помещения нужно  привести в технологическое состояние, создать условия, чтобы получить максимальную эффективность и так переломить ситуацию в экономике сельского хозяйства. В свою очередь Анатолий Хотько отметил, что экономика в сельском хозяйстве — прежде всего. 

—Руководством Витебской области правильно ставится акцент на технологии — в ней основа, — подчеркнул глава ведомства. — На Витебщине есть много положительных примеров, которые характеризуют ее возможности.  И то, что мы можем сделать сегодня с минимальными затратами приложив руки, нужно делать — ресурсы есть. Реконструкция старых помещений или строитель­ство быстровозводимых объектов логична и имеет положительный опыт в других регионах страны.

Неслучайно еще одной темой для обсуждения стали типы и виды конструкции при модернизации, реконструкции, возведении помещений для содержания КРС. О том, какие конкретные шаги делает в напра­влении строительства и реконструкции животноводческих объектов  Оршанский район, рассказал председатель райисполкома Игорь Исаченко.

— Первое, что мы сделали, это распоряжением закрепили организации региона для оказания помощи хозяйствам в строительстве, восстановлении животноводческих помещений путем спонсорской поддержки, выделении строительных бригад, техники и материалов. Проведена инвентаризация всех объектов района. По ее итогам мы определи, что необходимо реконструировать 16 объектов и построить 14 новых. 

Глава района отметил, что эта работа началась уже в прошлом году и много чего сделано в данном направлении. В завершении конструктивного разговора пленарного заседания помощник Президента-инспектор по Витебской области Анатолий Линевич сказал, обращаясь к участникам, метко и кон­кретно:

— Хуже нет, чем ждать и догонять. Это касается Витебской области, которая вынуждена догонять Брестскую, Гродненскую, Минскую в части строи­тельства животноводческих объектов. И то, на что вас сейчас ориентирует глава облисполкома — правильный шаг. А каждому из председателей райисполкомов нужно сегодня обратить пристальное внимание на ситуацию в сельхозпредприятиях.  Ведь в некоторых из них не выплачивается заработная плата и это ваша задача №1. Вы вместе с руководителями хозяйств должны быть на фермах и разбираться, наводить порядок.   


На базе Толочинского, Дубровенского, Оршанского районов прошло выездное совещание

Участники областного выездного заседания побывали на ряде животноводческих объектов сразу трех районов, услышали, как на практике удешевить строительство, посмотрели виды кон­струкций.

Так, на молочнотоварной ферме в д. Ромашково продемонстрировали два новых профилактория для содержания телят. Руководство хозяйства грамотно подошло к вопросу использования старых неиспользуемых помещений. Теперь это вентилируемые, сухие и комфортные для содержания телят профилактории на базе деревянных конструкций. Для каждого теленка — индивидуальный станок на настеленных высоких полах, а не на бетоне. Как результат — 100% сохранность и месячные привесы в 850 граммов.

— Вот такое может сделать каждый, — озвучил Николай Шерстнев. — Нужно только желание, доска, шифер и руки.

Достроенный хозспособом коровник продемон­стрировали в Старой Буде Дубровенского района и в Новой Буде — профилакторий для содержания телят.  

Подводя итоги совещания, председатель Витебского облисполкома еще раз подчеркнул, что за счет быстрого и дешевого строительства можно и нужно переломить ситуацию не только в животноводстве, но и в целом в экономике сельского хозяйства. 

—  Нужно подойти комплексно и в течение этого года, не позднее, снять проблему, — констатировал глава области. — Увеличить численность КРС, технологические привесы, валовое производство продукции. Будет загрузка перерабатывающих заводов, соответственно, улучшится экономика и связь производителя и переработчика.

Ольга ЛЕБЕДЕВА.

 
 
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  Вопросы повышения эффективности производства продукции животноводства, модернизации, реконструкции, строительства животноводческих объектов на Витебщине...
 
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