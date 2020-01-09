В ногу со временем — с новыми идеями

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Один из ведущих банков нашей страны — ОАО «Белагропромбанк» 28 лет функционирует в качестве самостоятельного кредитно-финансового учреждения, является уполномоченным банком Правительства Республики Беларусь по обслуживанию государственных программ. Клиентами банка являются более тридцати шести тысяч клиентов субъектов хозяйствования и 1,7 млн. частных клиентов. В сети банка около 300 точек обслуживания клиентов по всей Беларуси. Одно из его подразделений — Центр банковских услуг №228 г.Дубровно. Коллектив ЦБУ (сегодня это 11 человек) с сентября 2015 года возглавляет Владимир Селиханов. Он рассказал о работе и услугах банковского учреждения нашего района, и о том, какие услуги здесь оказывают населению на современном этапе.

—Какие преобразования и изменения произошли в подразделении банка под вашим руководством?

—В рамках подготовки объектов города к «Дажынкам-2017» преобразилось здание банка. Полностью поменялся его облик с сохранением основных архитектурных замыслов, укреплен и утеплен фундамент, фасад здания, усилены стены пристройки, заменена кровля, проведена газификация, электроснабжение обеспечено из двух разных подстанций. Изменилась и планировка: зал обслуживания клиентов расширился, стали максимально открыты рабочие места. А для удобства клиентов внедрена электронная очередь.

В апреле 2018 года Расчетно-кассовый центр был преобразован в Центр банковских услуг №228 в г.Дубровно Региональной дирекции по Витебской области ОАО «Бел­агропромбанк».

—Расскажите, пожалуйста, о тех услугах, которые предоставляются банком клиентам.

—Сегодня центр банковских услуг оказывает полный спектр банковских операций для физических и юридиче­ских лиц. Это привлечение денежных средств на счета и во вклады, кредитование, открытие и ведение банковских счетов, осуществление расчетного и кассового обслуживания, валютно-обменные и другие банковские операции.

Сегодня «Белагропромбанк» предлагает кредиты на потребительские нужды с привлекательной ставкой — от 12,87% годовых (срок — до 5 лет, без справки о доходах — до 2500 белорусских рублей, без поручителя — до 10000 белорусских рублей, минимальный срок рассмотрения заявки — не позднее следующего рабочего дня). Кредиты на финансирование недвижимости гражданам, улучшающим жилищные условия с привлечением субсидий, предоставляемых в рамках Указа №240.

Хорошее предложение для получателей пенсии по возрасту пакет «ЗАБОТА», воспользовавшись которым, вы получаете бесплатную карточку БЕЛКАРТ «Забота», а еще — 30 белорусских рублей в подарок или подписку на популярное периодическое издание, возможность возврата на вашу карточку 2% от суммы покупки в любых продовольственных магазинах, аптеках в рамках программы лояльности «Мой бонус», скидки до 5% в сети аптек «Планета здоровья», бесплатное SMS-сообщение о поступлении пенсии на карточку и Интернет-банкинг.

Кроме того, в январе 2020 года ОАО «Белагропром­банк» запустил новую линейку сберегательных продуктов для физических лиц «Сплошные Плюсы». Теперь размещать деньги в банке стало еще удобнее, каждый клиент может выбрать для себя вид вклада, валюту вклада и срок размещения денежных средств. Максимальные ставки по вкладам составляют: до 12,1% годовых — в белорусских рублях, до 1,5 % годовых — в долларах США, до 1,1% годовых — в евро, до 5,8% годовых — в российских рублях.

Огромное внимание в банке уделяется процессу самообслуживания и получения банковских услуг дистанционно через сеть интернет. В ЦБУ оборудовано место для самообслуживания через систему дистанционного банковского обслуживания. Так, заявки на получение кредитов, депозитов, банковских платежных карточек можно оформить онлайн, что будет быстрее и удобнее.

Наши специалисты с удовольствием окажут помощь в получении банковских услуг. Для стимулирования безналичных расчетов внедрены расчеты с помощью платежных брелоков, колец, смартфона или умных часов.

—Залог успеха в любой работе — это высокий уровень профессионализма работников ЦБУ…

—С этим действительно не поспоришь. С полной уверенностью заявляю, что главный капитал нашего банка — это его коллектив, который объединяет общая идея — работать на благо каждого отдельного клиента, быть полезным обществу в целом. Сотрудники ставят перед собой новые задачи в различных сферах банковской деятельности, целенаправленно и последовательно реализуют шаги по их достижению. Коллектив ЦБУ достаточно молодой — средний возраст сотрудников — 35 лет. Каждый из них является профессионалом, проходит определенную подготовку, чтобы качественно обслужить наших клиентов. Одним словом, в коллективе нашего банка все люди значимые. Здесь важна как сама команда, так и каждый специалист в отдельности. Назову некоторых из них.

Начальник отдела розничных продаж Алеся Беркозова пришла в коллектив в 2008 году на должность специалиста по операционно-кассовой работе. Алеся Евгеньевна является активной участницей конкурсов художественной самодеятельности, не раз становилась победительницей внутренних конкурсов, отмечена благодарностью и в проф­союзной деятельности. За проявленную инициативу и активное участие в общественной жизни начальник региональной дирекции Витебской области вручил ей благодарственное письмо.

Ведущий специалист отдела розничных продаж Наталья Деменкова в 2019 году стала победительницей в конкурсе федерации профсоюзов «Лучший по профессии» в номинации «Банковская и финансовая деятельность».

Не забываем и ветеранов, которые на разных этапах участвовали в становлении нашего коллектива, и за десятилетия своей деятельности наработали немало хороших традиций, которые передаются из поколения в поколение. Ветеран труда Людмила Васильева проработала в банке всю свою жизнь. До выхода на заслуженный отдых работала начальником сектора корпоративного бизнеса, неоднократно награждалась благодарностью начальника региональной дирекции по Витебской области ОАО «Белагропромбанк», была занесена на Доску почета региональной дирекции по Витебской области. В 2019 году Людмила Николаевна награждена почетной грамотой районного Совета депутатов.

Отмечу, что радует отношение к делу и молодого поколения банковских сотрудников, которые постигают азы нашей кропотливой повседневной работы.

Работники ЦБУ принимают активное участие и в общественной жизни, в культурно-массовых мероприятиях, субботниках, экскурсионных поездках, организованных «Белагропромбанком».

Белагропромбанк одним из первых в республике начал заниматься повышением финансовой грамотности населения. Для школьников, которые представляют новое поколение активных людей, наших потенциальных будущих клиентов. Ежегодно в учебных учреждениях района проводятся олимпиады по финансовой грамотности среди учащихся старших классов.

Также Белагропромбанк является неизменным участником акции «Наши дети».

Для самых маленьких клиентов банка разработана сберегательная программа «Расти большой». Ежегодно банк радует своих юных вкладчиков в день их рождения. Открыть вклад «Детской сберегательной программы «Расти большой!» можно в любом из отделений «Белагропромбанка», а если это сделать до 31 марта 2020 года, то можно стать участником рекламной игры «Подари мечту!» и получить возможность выиграть главный приз акции — поездку в Парк развлечений ДИСНЕЙЛЕНД в Париж для двоих взрослых и двоих детей до 16 лет или один из 15 поощрительных призов — электронный подарочный сертификат для покупки в онлайн-гипермаркете на 200 BYN каждый!

—Владимир Михайлович, что пожелаете в праз­дничные дни сотрудникам и клиентам банка?

—Уважаемые клиенты Белагропромбанка, примите искренние поздравления с Новым годом и Рождеством Христовым! Спасибо за то, что были с нами в 2019 году. Благодарю каждого из сотрудников Центра банковских услуг, а также наших ветеранов за вклад в достижение определенных успехов в развитии. Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем банковских и финансовых работников. Желаю всем здоровья, семейного и финансового благополучия! Пусть новый год принесет больше ярких событий.

Беседовала Юлия СТАРАВОЙТОВА.

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УНП 300149648.