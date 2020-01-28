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Березинскому биосферному заповеднику — 95 лет

28.01.2020 — Новости регионов | Лепельский край  
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Источник материала: Лепельский край

Березинскому биосферному заповеднику — 95 лет
30 января ГПУ “Березинский биосферный заповедник” встречает 95 летний юбилей — солидная дата в отечественной практике охраны уникального природного наследия.
Создан он для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу, и птиц. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.
Благодаря своему биологическому разнообразию и уникальности природных комплексов заповедник имеет исключительную значимость не только для Беларуси, но и для всей Европы в целом. Здесь присутствуют четыре типа экосистем: густые леса, топкие болота, быстротечные водоемы и чистые луга. Основным типом являются леса, занимающие около 89 процентов территории заповедника.
К историческим достопримечательностям заповедника относятся древние курганы, Березинская водная система — один из древних торговых путей из “варяг в греки”, места сражений Отечественной войны 1812 года.
Березинский биосферный заповедник для нашего района и страны в целом — место уникальное. Здесь, сохраняя традиции, смотрят в будущее. Поздравляем!
Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.

 
 
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30 января ГПУ “Березинский биосферный заповедник” встречает 95 летний юбилей — солидная дата в отечественной практике охраны уникального природного наследия.
 
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