Березинскому биосферному заповеднику — 95 лет

Источник материала: Лепельский край



30 января ГПУ “Березинский биосферный заповедник” встречает 95 летний юбилей — солидная дата в отечественной практике охраны уникального природного наследия.

Создан он для охраны и разведения редких видов животных, которые занесены в национальную Красную книгу, и птиц. Входит во всемирную сеть биосферных заповедников ЮНЕСКО.

Благодаря своему биологическому разнообразию и уникальности природных комплексов заповедник имеет исключительную значимость не только для Беларуси, но и для всей Европы в целом. Здесь присутствуют четыре типа экосистем: густые леса, топкие болота, быстротечные водоемы и чистые луга. Основным типом являются леса, занимающие около 89 процентов территории заповедника.

К историческим достопримечательностям заповедника относятся древние курганы, Березинская водная система — один из древних торговых путей из “варяг в греки”, места сражений Отечественной войны 1812 года.

Березинский биосферный заповедник для нашего района и страны в целом — место уникальное. Здесь, сохраняя традиции, смотрят в будущее. Поздравляем!

Наталья ХРАПОВИЦКАЯ.