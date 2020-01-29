28 января в Витебской области стартует oбластной этап республиканского творческого конкурса буктрейлеров «Книга с экрана»

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Буктрейлер (англ. booktrailer) — это короткий видеоролик, рассказывающий в произвольной художественной форме о какой-либо книге.

На Витебщине конкурс пройдет в два этапа. Первый этап посвящен 75-й годовщине освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков и победы советского народа в Великой Отечественной войне. Районные туры первого этапа стартуют с 28 января по 5 марта. Второй этап приурочен к Году малой родины и продлится с 11 мая по 21 июня.

Представить свои работы на конкурс БРСМ приглашает молодежь. Принять участие можно в одной из трех категорий – это школьная и учащаяся молодежь, студенческая молодежь и работающая молодежь, причем как индивидуально, так и в составе творческой группы не более 10 человек. Для участия необходимо направить организаторам электронную заявку, а также буктрейлер, загруженный на любой файлообменный сервис (Google Диск, Яндекс.Диск) в виде активной ссылки для скачивания. Буктрейлеры должны быть созданы на основе книг о Великой Отечественной войне, а также произведений современных белорусских авторов.

Самое главное требование к буктрейлеру — это должен быть короткий фильм или анимация продолжительностью не более 1,5 минуты. Приветствуется использование стихотворений, прозы, фрагментов из фильмов, снятых по мотивам соответствующей книги, анимационных эффектов. При этом участник должен представить авторскую работу.

Организатором конкурса выступает Общественное объединение «Белорусский республиканский союз молодежи».