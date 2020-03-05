В рамках акции «Единый день безопасности» учащиеся Дубровенских школ продолжали изучать правила безопасности жизнедеятельности человека, поведения в чрезвычайных ситуациях и отрабатывали навыки поведения у водоемов.
Артур Козлов, председатель Дубровенской районной организации РГОО ОСВОД, в рамках «Единого дня безопасности» организовал поездку на Оршанскую спасательную станцию ОСВОД для дубровенских школьников. Александр Савченко на правах начальника Оршанской спасательной станции ОСВОД провел большую экскурсию по помещениям. Вначале все отправились в эллинг (прим. место для хранения лодок), однако он давно переоборудован под музей. Здесь хранятся различные старинные вещи, а также предметы времен Великой Отечественной войны, которые водолазы обнаружили в водоемах Оршанского и Дубровенского районов.
Оршанская станция сегодня насчитывает 15 сотрудников: мотористов, водолазов, спасателей, медсестер, которые круглый год занимаются предупреждением и устранением чрезвычайных ситуаций на воде.
В республике с 1 января 2020 года по настоящее время уже утонуло 29 человек, на долю Витебской области приходится почти половина случаев — 11 человек. Причиной тому является нарушение правил поведения на водоемах в зимний период. Начальник станции провел интерактивную беседу со школьниками, убедившись в том, что они владеют необходимыми знаниями безопасности.
В предверии весенне-летнего периода Александр Евгеньевич подробно остановился на причинах гибели людей на воде: неумение плавать, баловство, купание в незнакомых водоемах, прыжки в воду с тарзанок, посещение пляжей без сопровождения взрослыми.
Начальник станции отметил, что с каждым годом жертв становится все меньше. Так, к примеру, в далеком 1999 году в республике утонуло 1620 человек, из них 196 детей. В прошлом году утонуло 364 человека, из них 27 детей. Однако, безусловно, хочется свести трагические цифры к нулю.
Гордостью Оршанской спасательной станции ОСВОД является кабинет с многочисленными наградами, кубками, дипломами. Водолазы Оршанской спасательной станции являются пятикратными чемпионами Республики Беларусь по спасательному многоборью.
В учебном классе спасательной станции дети встретились с водолазами, которые рассказали о своей профессии, продемонстрировали акваланги с кислородными баллонами различных объемов. Среди учащихся были желающие попробовать подышать из баллона, как это делают водолазы под водой. Оказалось, это непросто и требует большой концентрации внимания на процессе дыхания. Также ребятам показали водолазные костюмы, которые применяются в теплый и холодный периоды. К слову, чтобы не быть голословными, водолазы показали несколько видео из своего профессионального архива. Впечатления от просмотра наверняка заставят ребят переосмыслить свое отношение к баловству на водоемах. Учащиеся поблагодарили сотрудников Оршанской спасательной станции ОСВОД и в завершении встречи сделали общее фото на память.
Анна ХАДКЕВИЧ.