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Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

05.03.2020 — Новости регионов | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

В рамках акции «Единый день безопасности» учащиеся Дубровенских школ продолжали изучать правила без­опасности жизнедеятельности человека, поведения в чрезвычайных ситуациях и отрабатывали навыки поведения у водоемов.

Артур Козлов, председатель Дубровенской районной организации РГОО ОСВОД, в рамках «Единого дня безопасности» организовал поездку на Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД для дубровенских школьников. Александр Савченко на правах начальника Оршанской спасательной станции ОСВОД провел большую экскурсию по помещениям. Вначале все отправились в эллинг (прим. место для хранения лодок), однако он давно переоборудован под музей. Здесь хранятся различные старинные вещи, а также предметы времен Великой Отечественной войны, которые водолазы обнаружили в водоемах Оршанского и Дубровенского районов.


Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД
Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

Оршанская станция сегодня насчитывает 15 сотрудников: мотористов, водолазов, спасателей, медсестер, которые круглый год занимаются предупреждением и устра­нением чрезвычайных ситуаций на воде. 

В республике с 1 января 2020 года по настоящее время уже утонуло 29 человек, на долю Витебской области приходится  почти половина случаев — 11 человек. Причиной тому является нарушение правил поведения на водоемах в зимний период. Начальник станции провел интерактивную беседу со школьниками, убедившись в том, что они владеют необходимыми знаниями безопасности.


Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД
Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

В предверии весенне-летнего периода Александр Евгень­евич подробно остановился на причинах гибели людей на воде: неумение плавать, баловство, купание в незнакомых водоемах, прыжки в воду с тарзанок, посещение пляжей без сопровождения взрослыми.

Начальник станции отметил, что с каждым годом жертв становится все меньше. Так, к примеру, в далеком 1999 году в республике утонуло 1620 человек, из них 196 детей. В прошлом году утонуло 364 человека, из них 27 детей. Однако, безусловно, хочется свести трагические цифры к нулю.      


Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД
Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

Гордостью Оршанской спасательной станции ОСВОД является кабинет с многочисленными наградами, кубками, дипломами. Водолазы Оршанской спасательной станции являются пятикратными чемпионами Республики Беларусь по спасательному многоборью. 


Дубровенские школьники посетили Оршан­скую спасательную станцию ОСВОД

В учебном классе спасательной станции дети встретились с водолазами, которые рассказали о своей профессии, продемонстрировали акваланги с кислородными баллонами различных объемов. Среди учащихся были желающие попробовать подышать из баллона, как это делают водолазы под водой. Оказалось, это непросто и требует большой концентрации внимания на процессе дыхания. Также ребятам показали водолазные костюмы, которые применяются в теплый и холодный периоды. К слову, чтобы не быть голословными, водолазы показали несколько видео из своего профессионального архива. Впечатления от просмотра наверняка заставят ребят переосмыслить свое отношение к баловству на водоемах. Учащиеся поблагодарили сотрудников Оршанской спасательной станции ОСВОД и в завершении встречи сделали общее фото на память.

 Анна ХАДКЕВИЧ.

 
 
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В рамках акции «Единый день безопасности» учащиеся Дубровенских школ продолжали изучать правила без­опасности жизнедеятельности человека, поведения в...
 
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