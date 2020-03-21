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Докшицкие дорожники проводят ямочный ремонт дорог круглый год

21.03.2020 — Новости регионов | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Докшицкие дорожники проводят ямочный ремонт дорог круглый год
Нынешняя зима без снега позволила дорожникам заниматься ямочным ремонтом почти что круглый год. Проезжая по Ситцам, увидели технику ДРСУ №180, возле которой хлопотали рабочие. Оказалось, что это занимается ремонтом дороги бригада мастера Иосифа Ючковича. Холст ровняли, в ямки засыпали смесь дорожные рабочие Николай Борздыко, Владислав Шарох, Зинаида Размыслович, Геннадий Хуляк. Им помогали трактористы Александр Купревич и Александр Латкович.

– Органоминеральная смесь, в состав которой входят битум, щебень, песок и полимерная вяжущая добавка, позволяет заниматься ремонтными работами при температурах не ниже минус 20 градусов по Цельсию, – сообщил Иосиф Ючкович. – Преимущество этого искусственного заполнителя еще и в том, что почти сразу после ремонта можно открывать дорожное движение. Производит смесь наш асфальтобетонный завод, каждый год около 2000 тонн. Хватает для личных нужд и поставок ДРСУ соседних районов.

За февраль-март отремонтировано более 140 квадратных метров дорог Глубокое-Крулевщина-Докшицы, Ситцы-Лисовичи-Заборцы, Юхновка-Бересневка, Бегомль-Березино. Кроме этого, на 2020 год запланировано провести текущий ремонт 7,3 километра дорог местного значения.

Петр РОМЫСЛОВ.

Фото Я. Малевич.

 
 
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Нынешняя зима без снега позволила дорожникам заниматься ямочным ремонтом почти что круглый год. Проезжая по Ситцам, увидели технику ДРСУ №180,
 
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