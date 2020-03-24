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В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков

24.03.2020 09:08 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Хотели денег, а заработали уголовное дело. В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков. По оперативной информации, напарники работали на интернет-маркет по продаже дурманов на протяжении трех месяцев. Как сообщили в милиции, подозреваемые приобретали крупные партии отравы, а уже дома фасовали на дозы для будущих потребителей. 

 
Теги: Минск
 
 
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Хотели денег, а заработали уголовное дело. В Минске задержаны двое закладчиков наркотиков. По оперативной информации, напарники работали на интернет-маркет по...
 
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