ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Скоро в суде начнутся слушания по делу о смертельной аварии в Минске в октябре прошлого года

23.03.2020 23:48 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Следователи завершили расследование. Напомним, что 7 октября 2019 года утром  37-летний водитель за рулем самосвала KамАЗ, двигался по проспекту Независимости и при перестроении не уступил дорогу двигавшемуся попутно автомобилю Ford Mondeo, совершив с ним столкновение. А уже после Ford вылетел на встречку и сбил  Merсedes, Mazda 6 и маршрутное такси. Тогда на месте аварии погиб 38-летний водитель Mondeo, тяжелые травмы получили пассажир Fordа и мужчина за рулем Mercedes. В тот день на месте происшествия работала и наша съемочная группа, некоторые автомобилисты говорили, что все произошло в мгновение. 

За время расследования были допрошены обвиняемый и свидетели, к материалам дела приобщены заключения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз. Водитель КамАЗа был трезв, его машина была технически исправна. И в итоге следователи пришли к выводу, что обвиняемый при перестроении проявил невнимательность и неосмотрительность к окружающей дорожной обстановке, не убедился, что его действия будут безопасны, а также не учел скорость попутного транспорта. Мужчине предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи завершили расследование. Напомним, что 7 октября 2019 года утром  37-летний водитель за рулем самосвала KамАЗ, двигался по проспекту Независимости и при...
 
Новости дня
Новости регионов
 
4 авто столкнулись сегодня утром на Минской кольцевой дороге
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
23.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика