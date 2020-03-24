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Почти две сотни контрафактных чехлов для мобильных телефонов изъяли столичные оперативники
24.03.2020 09:08 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTГромкое название и скромное исполнение. Почти две сотни контрафактных чехлов для мобильных телефонов изъяли столичные оперативники с точек продаж на улице Алибегова и Есенина. Продукция была маркирована товарным знаком известного бренда. В милиции отметили, что товар не соответствовал оригинальным изделиям и реализовывался по низкому ценнику. Общая стоимость контрафакта свыше двух с половиной тысяч рублей.
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Громкое название и скромное исполнение. Почти две сотни контрафактных чехлов для мобильных телефонов изъяли столичные оперативники с точек продаж на улице...
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