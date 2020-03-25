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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГАИ опубликовала видео аварии на пересечении улиц Голодеда и Свислочской Не проскочил на красный - в итоге столкновение. ГАИ опубликовала видео аварии в столице. На пересечении улиц Голодеда и Свислочской "опель" врезался в легковой...

Не проскочил на красный - в итоге столкновение. ГАИ опубликовала видео аварии в столице. На пересечении улиц Голодеда и Свислочской "опель" врезался в легковой "форд". Благо, обошлось без пострадавших. Как сообщают в инспекции, 40-летний водитель "форд" выехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые машины заметили опасность и пропустили машину, однако столкновения с "опелем" избежать не удалось.