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ГАИ опубликовала видео аварии на пересечении улиц Голодеда и Свислочской

25.03.2020 19:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Не проскочил на красный - в итоге столкновение. ГАИ опубликовала видео аварии в столице. На пересечении улиц Голодеда и Свислочской "опель" врезался в легковой "форд". Благо, обошлось без пострадавших. Как сообщают в инспекции, 40-летний водитель "форд" выехал на запрещающий сигнал светофора. Некоторые машины заметили опасность и пропустили машину, однако столкновения с "опелем" избежать не удалось. 

 
 
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Не проскочил на красный - в итоге столкновение. ГАИ опубликовала видео аварии в столице. На пересечении улиц Голодеда и Свислочской "опель" врезался в легковой...
 
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