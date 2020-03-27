|
В Минске задержали мужчину, который похищал катушки в лифтах многоквартирных домов
27.03.2020 09:46 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTКак выяснилось, 36-летний минчанин на протяжении 4-х месяцев наведывался в подъезды домов, представляясь работником различных служб. Далее жулик поднимался на технический этаж, взламывал замок и проникал в служебное помещение, где и выкручивал лифтовые катушки.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как выяснилось, 36-летний минчанин на протяжении 4-х месяцев наведывался в подъезды домов, представляясь работником различных служб. Далее жулик поднимался на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)