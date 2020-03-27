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В Минске задержали мужчину, который похищал катушки в лифтах многоквартирных домов

27.03.2020 09:46 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Как выяснилось, 36-летний минчанин   на протяжении 4-х месяцев наведывался в подъезды домов, представляясь работником различных служб. Далее жулик поднимался на технический этаж, взламывал замок и проникал в служебное помещение, где и выкручивал лифтовые катушки.   

 
 
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Как выяснилось, 36-летний минчанин   на протяжении 4-х месяцев наведывался в подъезды домов, представляясь работником различных служб. Далее жулик поднимался на...
 
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  • В Минске задержали мужчину, который похищал катушки в лифтах многоквартирных домов 06:59, БT
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