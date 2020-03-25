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В Минске многотонный МАЗ едва не раздавил легковушку с тремя детьми

25.03.2020 19:04 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Однако успел остановиться. Авария произошла на Партизанском проспекте в столице. Как сообщают в ГАИ, 50-летний водитель грузовика неправильно рассчитал дистанцию и въехал в багажник автомобиля "Лада", в салоне которого, помимо водителя, находились трое несовершеннолетних пассажиров: двоим по два года и еще одному - 11. Малышей перевозили в детских креслах. По предварительной информации, они не пострадали. Детей на всякий случай отвезли в больницу для осмотра.
 
 
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Однако успел остановиться. Авария произошла на Партизанском проспекте в столице. Как сообщают в ГАИ, 50-летний водитель грузовика неправильно рассчитал дистанцию и...
 
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