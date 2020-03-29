Сельхозпредприятия Докшицкого района заканчивают подготовку к посевной

Источник материала: Новости Докшицы





Начало посевной кампании, запланированное в районе на середину марта, из-за ночных морозов пришлось отложить на более поздний срок. Сельхозпредприятия в это время завершают внесение органики, подсеивают многолетние травы, готовят почву под сев. ОАО “Торгуны” – одно из немногих хозяйств, в которых не ощущается дефицита минеральных удобрений. Сульфатом аммония подкормили 180 гектаров озимого рапса и уже несколько дней ведут подкормку озимых зерновых карбамидно-аммиачной смесью. На этой работе заняты механизаторы Петр Ковалев – его “Росу” мы увидели на ниве за молочно-товарной фермой “Ветера” – и Вячеслав Гаврилович. Вячеслава Александровича застали на поле возле Торгунов как раз во время обеда.

– Дневная норма внесения удобрений – 60 гектаров, легко ее выполняем, перебоев с поставкой КАСы нет, поэтому, если поспособствует погода, промедления не будет, – сообщил механизатор.

Главный агроном Александр Зиньков отметил, что должными темпами в хозяйстве идет и вспашка почвы. Осталось вспахать немного более десяти процентов от запланированного, остались незначительные площади, на которых еще не внесена органика, и влажные участки, где техника пока не в состоянии работать. К посевной техника подготовлена должным образом, на энергонасыщенных тракторах работа будет вестись круглосуточно. Это необходимо, чтобы провести кампанию в оптимальные сроки, поскольку яровой клин в “Торгунах” самый значительный в районе – зерновых и зернобобовых необходимо посеять 2392 гектара.

Подпись: Вячеслав Гаврилович: славно поработал – аппетит нагулял.

Елена НЕСТЕРЕНОК.

Фото Александра Воронковича.