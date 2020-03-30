Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В отношении мужчины, угнавшего автомобиль в Минске, возбуждено уголовное дело Инцидент случился в субботу днем. Неизвестный подошел к микроавтобусу и, угрожая ножом, потребовал пассажира пересесть на переднее сиденье. Когда тот убежал,...

Инцидент случился в субботу днем. Неизвестный подошел к микроавтобусу и, угрожая ножом, потребовал пассажира пересесть на переднее сиденье. Когда тот убежал, мужчина завел автомобиль и уехал. Водитель, который в это время находился в магазине, сообщил в милицию об угоне. В городе был введен план "Перехват", в результате которого подозреваемый был задержан. Им оказался 35-летний минчанин. На момент преступления мужчина был пьян. За угон автомобиля с угрозой применения насилия, фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.