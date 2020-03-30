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В Минске задержан 24-летний молодой человек, который похищал инструменты из бытовок

30.03.2020 19:06 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

С работы уволился, но посещать свой строительный объект не перестал. В Минске задержан 24-летний молодой человек, который похищал инструменты из бытовок. Место, где проворачивал свои темные делишки, парень выбрал не случайным образом. Как выяснилось, он взламывал бытовки на строительных объектах, где раньше работал сам. С февраля экс-сотрудник организации приезжал в Минск и обчищал бытовки на стройобъектах. Также правоохранители выяснили, что одну из краж фигуранту помог провернуть его товарищ – 37-летний житель столицы, работающий кровельщиком. Сообщается, что только в феврале мужчины похитили инструмента примерно на 2000 рублей.
 
Теги: Минск
 
 
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С работы уволился, но посещать свой строительный объект не перестал. В Минске задержан 24-летний молодой человек, который похищал инструменты из бытовок. Место, где...
 
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