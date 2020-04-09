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Расследование дела о хищениях с банковских счетов завершено. Жертвами кибермошенников стали 9 человек
09.04.2020 09:20 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTУщерб составил 6 000 рублей. Подозреваемый - 22-летний гражданин Украины. Его задержали в конце прошлого года в Минске. Мужчина приехал в нашу страну, чтобы обналичить похищенные деньги. На них он купил технику и собирался ее перепродать. Действия фигуранта квалифицированы по статье "Хищение путем использования компьютерной техники". Установлено, что он работал в составе организованной группы. Подробности о схеме афериста рассказали в милиции.
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Расследование дела о хищениях с банковских счетов завершено. Жертвами кибермошенников стали 9 человек
Ущерб составил 6 000 рублей. Подозреваемый - 22-летний гражданин Украины. Его задержали в конце прошлого года в Минске. Мужчина приехал в нашу страну, чтобы обналичить...
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