﻿ Расследование дела о хищениях с банковских счетов завершено. Жертвами кибермошенников стали 9 человек. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Расследование дела о хищениях с банковских счетов завершено. Жертвами кибермошенников стали 9 человек

09.04.2020 09:20 — Новости регионов | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Ущерб составил 6 000 рублей. Подозреваемый - 22-летний гражданин Украины. Его задержали в конце прошлого года в Минске. Мужчина приехал в нашу страну, чтобы обналичить похищенные деньги. На них он купил технику и собирался ее перепродать. Действия фигуранта квалифицированы по статье "Хищение путем использования компьютерной техники". Установлено, что он работал в составе организованной группы. Подробности о схеме афериста рассказали в милиции. 

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ущерб составил 6 000 рублей. Подозреваемый - 22-летний гражданин Украины. Его задержали в конце прошлого года в Минске. Мужчина приехал в нашу страну, чтобы обналичить...
 
Новости дня
Новости регионов
 
Житель Клецка не нашел дома золотые украшения на сумму порядка 800 рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости регионов

Свежие газеты

08.04.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
09.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Горецкий вестник

Архив (Новости регионов)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика