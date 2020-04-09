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В Минске причиной аварии могла стать невнимательность
09.04.2020 09:20 — Новости регионов | БT
Источник материала: БTВчера на улице Первомайской столкнулись МАЗ и "фольксваген". От удара легковушку отбросило в столб, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель тяжеловеса при перестроении из второй в первую полосу не убедился в безопасности маневра и врезался в попутное авто.
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Вчера на улице Первомайской столкнулись МАЗ и "фольксваген". От удара легковушку отбросило в столб, обошлось без пострадавших. По предварительной информации,...
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