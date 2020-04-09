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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Минске причиной аварии могла стать невнимательность Вчера на улице Первомайской столкнулись МАЗ и "фольксваген". От удара легковушку отбросило в столб, обошлось без пострадавших. По предварительной информации,...

Вчера на улице Первомайской столкнулись МАЗ и "фольксваген". От удара легковушку отбросило в столб, обошлось без пострадавших. По предварительной информации, водитель тяжеловеса при перестроении из второй в первую полосу не убедился в безопасности маневра и врезался в попутное авто.