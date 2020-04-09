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Завершено расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях

09.04.2020 19:24 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Использовал реквизиты чужих платежных карт для оплаты товаров в интернете для себя и знакомых. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего минчанина, который за полтора года совершил более 350 незаконных банковских операций. По данным следствия, молодой человек использовал реквизиты чужих банковских карт для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах. Также к обвиняемому неоднократно обращались его знакомые с просьбой оплатить интересующие их товары и услуги, что он не раз и делал, причем на безвозмездной основе. В топе у жулика была покупка билетов  на концерты, оплата продуктов, такси, аренды автомобилей и услуг мобильной связи. 
 
 
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Использовал реквизиты чужих платежных карт для оплаты товаров в интернете для себя и знакомых. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего...
 
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