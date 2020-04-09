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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завершено расследование уголовного дела о незаконных банковских операциях Использовал реквизиты чужих платежных карт для оплаты товаров в интернете для себя и знакомых. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего...

Использовал реквизиты чужих платежных карт для оплаты товаров в интернете для себя и знакомых. СК завершил расследование уголовного дела в отношении 21-летнего минчанина, который за полтора года совершил более 350 незаконных банковских операций. По данным следствия, молодой человек использовал реквизиты чужих банковских карт для оплаты товаров и услуг в интернет-магазинах. Также к обвиняемому неоднократно обращались его знакомые с просьбой оплатить интересующие их товары и услуги, что он не раз и делал, причем на безвозмездной основе. В топе у жулика была покупка билетов на концерты, оплата продуктов, такси, аренды автомобилей и услуг мобильной связи.