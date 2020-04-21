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В Минске задержали 28-летнего гражданина Турции по подозрению в торговле наркотиками

21.04.2020 09:48 — Новости регионов | БT  
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Источник материала: БT

Приехал в Беларусь из-за границы и работал закладчиком наркотиков. В Минске задержали 28-летнего гражданина Турции по подозрению в торговле зельем. О мужчине известно, что полгода назад он приехал в нашу страну и все это время официально нигде не работал. При этом смог купить квартиру в Минске. А основным заработком, по версии правоохранителей, была работа на один из интернет-магазинов по продаже наркотиков. Из крупных партий психотропа иностранец делал закладки весом примерно по 100 граммов, которые забирали для дальнейшего распространения более мелкие сбытчики. Задержали подозреваемого возле его же дома. В автомобиле задержанного нашли более полукилограмма особо опасного психотропа - параметилэфедрона. Сверток с наркотиком задержанный закамуфлировал под большой камень и спрятал его под капотом машины. 
 
Теги: Минск
 
 
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Приехал в Беларусь из-за границы и работал закладчиком наркотиков. В Минске задержали 28-летнего гражданина Турции по подозрению в торговле зельем. О мужчине...
 
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